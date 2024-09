Addio dottor Francesco Scorcelletti. Professionalità e cultura umanistica. Aveva fondato il Progetto Teatro

Si è spento dopo una breve malattia ieri mattina nella struttura sanitaria di Spicchio dove era ricoverato da una settimana Francesco Scorcelletti, farmacista figlio dell’allora titolare della storica farmacia di Porta al Borgo. Aveva 62 anni. Lascia la moglie Anna e un figlio e una figlia. Oltre agli studi scientifici Francesco Scorcelletti aveva maturato una raffinata cultura umanistica e aveva rivolto le proprie passioni alla musica e soprattutto alla recitazione teatrale. Tanti i pistoiesi che lo ricordano affabile e riservato in farmacia, e altrettanti coloro che lo hanno apprezzato come attore soprattutto di opere classiche.

"Una persona splendida dal punto di vista umano e non solo professionale. Per me è come perdere un fratello più che un amico – ha detto l’attrice pistoiese Monica Menchi, con la quale nel ‘99 fondò insieme a Michele Moruzzi l’associazione e la compagnia Progetto Teatro – abbiamo interpretato insieme tanti ruoli importanti, è stato protagonista di spettacoli molto belli. Lo ricordo nelle opere di Molière dove abbiamo recitato insieme, Il Borghese gentiluomo e Il malato immaginario, di cui curai allestimento e regia. Ma anche nell’Aminta di Tasso, sempre grossi ruoli e di gran successo. Ironico, arguto, garbato. Una grande perdita per tutti noi".

La disponibilità professionale e la gentilezza di Francesco Scorcelletti al lavoro nella farmacia di Porta al Borgo sono ricordate da Daniela Morandi, referente di Aisla per la Sezione di Pistoia: "La sua eleganza saltava subito all’occhio – racconta Daniela Morandi – quello che lo contraddistingueva era la sua capacità di ascolto, sempre calmo, paziente. Aveva una fede profonda, che sicuramente lo ha sorretto nell’affrontare la malattia, senza perdere mai la speranza. Condividevamo la passione per la musica classica, proprio mercoledì gli avevo scritto un messaggio per un suo parere sul programma di un concerto. Mi ha risposto che approvava con la consueta gentilezza. E’ stata l’ultima volta che ci siamo scritti". Francesco Scorcelletti è da ieri pomeriggio esposto presso le le Cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco. I funerali si svolgeranno domani, martedì 24 Settembre, alle ore 15.30, nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in piazzetta dello Spirito Santo a Pistoia.

