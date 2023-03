Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Pistoia, eletti presidente e Consiglio

Il nuovo Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Pistoia

Pistoia, 12 marzo 2023 – Un pensiero alle donne. È incominciato così, con una simpatica iniziativa, una penna color giallo mimosa in regalo, il mandato del nuovo Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Pistoia, appena insediatosi dopo l’elezione di presidente e consiglieri.

In occasione della Festa della Donna, una penna gialla è stata donata a tutte le persone che si sono recate agli ingressi del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace di Pistoia.

Un modo per inaugurare il nuovo mandato con un “beau geste”. Alla presidenza del CPO è stato eletto Massimo Chiossi, che succede a Lucia Biagini: Chiossi è risultato il più votato tra gli avvocati candidati. Vice presidente per il nuovo quadriennio sarà Marco Labate, mentre svolgerà le funzioni di consigliere segretario Chiara Corsini.

Tra i consiglieri, troviamo i nomi di Juri Mochi, Giulia Conti Alunno, Virginia Orzali, Francesco Barontini, Elena Moretti, Chiara D’Afiero, Alessandra Vignali e Serena Lenzi.

Fra le peculiarità del Cpo, la segnalazione (e il supporto alla soluzione) di problematiche di stringente attualità e l’organizzazione di manifestazioni, incontri e seminari su significative tematiche. Dopo il periodo, per tutti “limitato”, della pandemia di Covid, questo dovrebbe essere il quadriennio della rinascita, il tentativo del CPO di allungare una mano al prossimo, per farlo rialzare. Ricordiamo che la sede del Cpo si trova all’Ordine degli Avvocati, in Piazza del Duomo a Pistoia.

Gianluca Barni