La San Giorgio compie sedici anni: il calendario degli eventi per la festa

Pistoia, 21 aprile 2023 – Era il 2007 quando la più grande biblioteca della Toscana apriva ufficialmente i battenti, punto di partenza della grande riqualificazione dell’area ex Breda intorno alla stazione ferroviaria (progetto che ancora non ha visto la sua conclusione purtroppo). Intanto, però, sabato 22 aprile c’è da festeggiare il compleanno numero 16, il primo di nuovo in presenza dopo gli anni delle restrizioni e degli accessi contingentati. Quest’anno il tema scelto è «La San Giorgio dà i numeri».

Dalle prime ore del mattino alla mezzanotte, gli spazi di via Pertini saranno occupati da eventi legati ai numeri, adatti a grandi e piccini. Dai laboratori dell’associazione Il giardino di Archimede sui sistemi di numerazione antica alle letture animate di Silvia Todesca; dai giochi da tavolo a tema matematico con l’associazione Astéria alla tombola letteraria per bambini, organizzata in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Oltre ad alcuni laboratori di robotica proposti da Scienza Ludica.

Ospite d’onore, invitato da YouLab Pistoia, sarà Paolo Alessandrini, autore del libro Matematica Rock, che condurrà i presenti in un viaggio insolito, alla scoperta di aritmetica, algebra e geometria, rese semplici e divertenti grazie ai dischi e alle canzoni delle rockstar americane. E poi, ancora, Lorenzo Vignado, alias Ukolollo, con il suo ukulele; le incursioni del Teatro a gettoni della compagnia teatrale Kultroses 659; i laboratori di matematica vedica per allenare la mente e tante altre curiose attività. Tra queste, una dimostrazione di arte topinaria realizzata in diretta dal consorzio Ortovivaisti Pistoia e una grande tombola finale, in cui saranno svelati i 90 libri più prestati della Biblioteca San Giorgio nei suoi sedici anni di apertura.

Per tutta la giornata, 14 artisti, selezionati da Art Invasion, realizzeranno i quadri che verranno esposti nelle vetrine della biblioteca, in occasione della mostra Altre connessioni, la quale verrà inaugurata nel pomeriggio, assieme a Break your Chains di Luca Bongini, esposizione che occuperà gli spazi interni. L’associazione «Giallo Pistoia» e «Gli Amici della San Giorgio», tra i più fedeli alleati della biblioteca, arricchiranno il programma, già a partire dal pomeriggio e, in seguito, con una simultanea a partire dalle 21, con il gioco degli scacchi, accompagnato dal mercatino del libro e dagli incontri dedicati al giallo. Come in ogni compleanno che si rispetti non mancherà la torta, offerta dalla sezione di Pistoia dei Soci Coop. Il taglio è previsto alle 20.30 e sarà accompagnato dai saluti del sindaco Alessandro Tomasi e Rakesh Surampudi, addetto culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.