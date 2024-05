Fine settimana in musica a Pistoia, ecco gli eventi

Pistoia, 11 maggio 2024 – Un fine settimana fra le note: tre gli appuntamenti, diversissimi nel loro genere, dedicati a ogni ‘palato’ musicale e disseminati tra il centro storico e i dintorni di Pistoia. Oggi, sabato 11 maggio al Parterre di piazza San Francesco (ore 18, ingresso libero) il flauto di Paolo Zampini si accompagna allo Steelwind Saxophone Quartet composto da Iacopo Sammartano, Andrea Lucchesi, Milo Vannelli e Roberto Frati rispettivamente ai sax soprano, tenore, contralto e baritono.

«The prog-project» è il titolo dell’evento, interamente dedicato al Progressive Rock. La collaborazione tra Steelwind (che nel 2023 ha festeggiato i quaranta anni di attività) e Paolo Zampini risale allo scorso anno, quando in occasione del primo concerto al Pantheon furono eseguite due famosissime composizioni rese celebri dalla band inglese Jethro Tull. In quell’occasione nacque l’idea di Roberto Frati, docente al Conservatorio Cherubini di Firenze e leader del gruppo, di rispolverare un vecchio progetto dedicato al PROG e farne un intero programma che potesse includere il flauto, evidenziando quindi particolarità sonore che dalla fine degli anni sessanta in poi si legano a linguaggi musicali alternativi, dando origine ad un movimento artistico musicale ricco di commistioni e influenze di ogni genere che ancora oggi esercita un fortissimo interesse negli appassionati. Nel corso del concerto, oltre ai brani dei Jethro Tull, verranno eseguite composizioni di King Crimson, Yes, Gentle Giant ed altri, fino a Miles Davis, uno dei primi musicisti jazz ad avvalersi delle forme ritmiche e interpretative del Rock di fine anni ’60.

Sempre nel pomeriggio di oggi (ore 18) nella chiesa di Santa Maria Madre Nostra presso la Fondazione MAiC (Via San Biagio 102), l’attrice Monica Menchi leggerà 23 poesie di Maura Del Serra accompagnate dal commento musicale per organo di Umberto Pineschi dal titolo «Da stelle indistruttibili». La raccolta, di recente pubblicazione, è il frutto dell’estro creativo di don Pineschi negli ultimi sei mesi, si compone di 55 pensieri in musica e fa seguito ad un lavoro analogo su alcune liriche di Maria Grazia Frisina. All’organo costruito da Glauco Ghilardi nel 2021 si alterneranno Michiko Kato e Gabriele Bonci, rispettivamente docente ed allievo della Scuola Diocesana di Musica sacra «Lodovico Giustini» di Pistoia. Saranno presenti gli autori. L’ingresso è libero.

Domani, domenica 12 maggio alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista in Valdibure, il secondo appuntamento della rassegna «Musica nella Pieve» propone l’Orchestra Domenico Scarlatti diretta da Gaspare Bartelloni affiancato da Roberto Cappiello in veste di solista al corno. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Boccherini, Cherubini, Warlock. La compagine, formata da valenti professori d’orchestra di elevata professionalità, è nata in seno all’associazione Armonie in Villa, molto attiva sul territorio pistoiese sia per l’attività didattica svolta presso le Scuole comunali di musica di Montale e Agliana, sia per l’organizzazione di manifestazioni musicali di ogni genere in Italia e all’estero. Tra queste, una fortunata tournée che lo scorso anno ha portato in molte città della Cina il rossiniano «Barbiere di Siviglia» e le molte opere liriche che negli ultimi anni sono state allestite a Pistoia, in Piazza del Duomo, nel periodo estivo. La rassegna proseguirà domenica 9 giugno con i Solisti dell’Orchestra Scarlatti e si concluderà sabato 7 Settembre, giorno della festa parrocchiale, con un concerto dedicato alle favole. L’ingresso, anche in questo caso, è libero e gratuito.

Chiara Caselli