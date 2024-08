Vicopisano si prepara a rivivere il medioevo: Al via la XXVII festa medievale

Vicopisano, 23 agosto 2024 - Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, il borgo di Vicopisano, insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, farà un affascinante tuffo nel passato con la XXVII edizione della Festa Medievale. L'evento, ormai alle porte, promette di trasportare i visitatori indietro nel tempo, quando Vicopisano brillava come il "Gioiello de’ Pisani" nel cuore del Medioevo. Madonne e messeri, piccoli arcieri e nobili damine, saranno protagonisti di questo straordinario viaggio nella storia, che si snoderà per tutte le strade del borgo sotto la direzione artistica di Antitesi Teatro Circo e Martina Favilla. "Quest'anno - annuncia il presidente dell'associazione Festa Medievale -, abbiamo incrementato il numero di spettacoli e attrazioni, offrendo intrattenimenti sia per adulti che per bambini. Vogliamo arricchire ogni edizione per i nostri concittadini, i visitatori e i turisti che giungono sempre più numerosi, anche da Paesi lontani come l’Australia, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti. Nonostante il crescente successo, il prezzo del biglietto d'ingresso è rimasto invariato a 6 euro, con accesso gratuito per i bambini fino a 11 anni. La maggior parte del ricavato sarà destinata, come di consueto, a iniziative di solidarietà, promozione turistica e al supporto delle scuole locali, contribuendo così a restituire alla comunità". Il pomeriggio di domenica sarà particolarmente dedicato ai bambini e ai ragazzi, con giochi a tema, sfide entusiasmanti e avventure indimenticabili. Al calar della sera, le fiaccole e le candele illumineranno il borgo, amplificando l’atmosfera incantata. Maghi, cartomanti, acrobati, sbandieratori, falconieri, cavalieri, giocolieri e artisti del fuoco animeranno ogni angolo, mentre gli spettatori potranno gustare prelibatezze medievali nelle taverne, sorseggiare vino rubro e immergersi nella vita di un mercato medievale. Prima di tutto, però, sarà d’obbligo passare dai gabellieri per ottenere il grosso pisano, la moneta che consentirà di vivere appieno l'esperienza medievale in ogni dettaglio. Il Sindaco Matteo Ferrucci e la Vicesindaca Fabiola Franchi hanno voluto esprimere il loro entusiasmo: "Il direttivo dell'associazione - hanno dichiarato -, guidato dal presidente Nesti, insieme ai volontari della Festa e con il supporto dell'Amministrazione e di numerosi cittadini e associazioni del territorio, hanno lavorato con grande impegno e passione per questa nuova edizione". Il programma completo della manifestazione sarà presto disponibile.Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram della Festa, i siti www.festamedievalevicopisano.it, www.vicopisanoturismo.it e www.comune.vicopisano.pi.it, oppure telefonare ai numeri 348/5110315 e 050/796581.