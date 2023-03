Volley, una PediaTuss tutto cuore supera al tiebreak l'Oasi Viareggio

Le ragazze della PediTuss Casciavola

Casciavola (Pisa), 20 marzo 2023 - Al termine di una partita dalle mille emozioni la spunta la PediaTuss Casciavola, contro un Oasi Viareggio capace di risorgere da un avvio di gara difficile, fino a portarsi sul 2-1. Ma le versiliesi non hanno fatto i conti con il carattere della squadra di Tagliagambe che riesce a ricompattarsi nel momento decisivo del match prima allungando la partita al tie break, poi conquistando in volata il set decisivo e portare a casa la terza vittoria di fila. Al netto della sconfitta per 3-1 sul campo della capolista Versilia, le rossoblù hanno conquistato punti in tutte le partite del girone di ritorno. SERIE C - Per affrontare l’Oasi, quarta forza del campionato coach Tagliagambe sceglie di mandare in campo Liuzzo in regia, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina schiacciatrici, con Di Matteo e Tellini ad alternarsi nel ruolo di libero. I primi tre set sono a senso unico, il primo tutto per la PediaTuss che allunga fin da subito, non registra passaggi a vuoto e porta a casa il parziale a 14, gli altri due sono tutti di marca ospite, ben più di quanto non dica il punteggio, infatti in...