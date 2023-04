Volley, terzo posto per le ragazze del Vbc Calci under 13

Calci (Pisa), 21 aprile 2023 - Si conclude con un terzo posto assoluto l'avventura dell'Under 13F del VBC Calci, prima formazione pisana di tutto il territorio compreso tra Pisa, Livorno e Grosseto. GROSSETO - Unico rammarico la semifinale contro il Grosseto che ha visto le calcesane entrare in campo un po contratte e con la paura di raggiungere un obiettivo alla propria portata. La finale per il terzo posto invece ha visto la squadra allenata da Riccardo Grassini entrare in campo con la determinazione di una squadra matura e convinta dei propri mezzi, complice anche il secondo posto al prestigioso torneo internazionale di Carrara disputato durante le vacanze pasquali. L'inizio è stato fulminante ed ha visto concludere il primo set con un netto 25-15. Il secondo set invece è andato al Rosignano che ha avuto una bella reazione, ed ha allungato a metà set lasciando le nostre ragazze a 17 punti. Il terzo set è stato sempre ad appannaggio del Calci ma sul finire, complice un calo di concentrazione ha visto rientrare il Rosignano fino al 22-21. Una bella reazione d'orgoglio però ha rimesso le cose in chiaro ed ha visto il Calci uscire vincitore da una lotta davvero dura. Complimenti a tutte le bimbe ed al Rosignano che aveva battuto ai quarti di finale una fortissima formazione come il Peccioli e sfiorato la vittoria(per pochissimi punti) sul Grosseto ed il new life project Livorno(le due finaliste del campionato). Alla fine entrambe le formazioni sono state premiate per il terzo e quarto posto da un rappresentante del comitato territoriale che era davvero esterrefatto dalla prestazione tanto che ha dichiarato: "Sentiremo ancora parlare di queste ragazze". COPPA - Ora testa alla coppa under 13 e ad un ultimo torneo di fine stagione dove le ragazze verranno messe alla prova nella categoria superiore dell'under14. Ancora complimenti a questa società e a questo gruppo di ragazze che stanno facendo delle cose incredibili. Ricordiamo l'ottavo posto assoluto nel campionato under14 disputato con un organico 2010 e le belle soddisfazioni personali di Tiralongo e Pierini che fanno parte della selezione territoriale e di Anna Diciotti che proprio all'ultimo è stata esclusa da questa selezione ma che a Carrara, si è tolta la soddisfazione di essere premiata come "miglior attacco" del torneo. Insomma, un bilancio stagionale molto positivo anche secondo le parole del presidente Marco Rossi e del direttore Tecnico Lorenzo Giachetti ma il prossimo anno, vogliamo fare ancora meglio, dice proprio Giachetti. Stiamo lavorando affinché questa società diventi un riferimento per la provincia di Pisa, con tecnici di qualità e un organico sempre in espansione. SQUADRA - Queste le giocatrici: Matilde Boccia, Caterina Borghesi, Lavinia Cannone, Elena Celandroni, Giamila Coppola, Sofia Di Carlo, Anna Diciotti, Giorgia Gabrielli, Evelin Antista Orazzini, Giorgia Pierini, Maddalena Santoni, Chiara Tiralongo, Ester Bolelli, Anita Francesconi. M.B.