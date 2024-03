Volley, terza vittoria consecutiva per Katinka Travel in Serie D

Casciavola (Pisa), 10 marzo 2024 - Terza vittoria consecutiva per la Katinka Travel Casciavola che nel campionato di serie D conquista tre punti fondamentali nello sfida diretta contro il PSB Capannoli che prima di questa gara era appaiato in classifica alle rossoblù. Lazzerini deve fare a meno di Nanni e così c’è spazio per Puccini che risponde presente e gioca un’ottima partita. Nel primo parziale casciavoline sempre avanti nel punteggio fino ad arrivare al 15-7 al giro di boa del set, Capannoli non ci sta recupera qualche punto e torna minaccioso a meno quattro prima di un altro break della Katinka Travel che si procura sette palle set, sfumate le prime due, al terzo tentativo arriva l’1-0. Nel secondo set il canovaccio della partita non cambia, la Katinka Travel commette qualche errore di troppo e Capannoli resta in scia fino a mettere il naso avanti per la prima volta nel match sul 13-10. Centi e compagne non si scompongono e con un parziale di 8-2 tornano avanti per restarci fino al 23-23 quando due attacchi da posto quattro di Caponi portano anche il secondo set a favore della squadra rossoblù. Il terzo set vede ancora la Katinka Travel tenere saldamente in mano l’inerzia della partita, il vantaggio arriva a toccare un massimo di sette lunghezze sul 20-13, poi le ospiti rimontano qualche punto, ma al terzo match point è Puccini che chiude i giochi e regala set e partita alla sua squadra. Katinka Travel Casciavola – Capannoli 3-0 (25-20; 25-23; 25-20) KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini, Pugliesi. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi CAPANNOLI: Benedetto, Biasci, Falaschi, Granchi, Morucci, Posarelli, Raguzzi E, Raguzzi S, Rossi, Salvini, Setti, Zucchelli. All: Ciarla ARBITRO: Andrea Sciortino M.B.