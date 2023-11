Volley, rinviate le gare di Casciavola in Serie C e D

Casciavola (Pisa), 3 novembre 2023 - La Fipav Toscana ha reso noto con una informativa diretta alle società di aver deciso il rinvio delle gare dei campionati regionali di serie e di categoria programmate per le giornate del 3, 4 e 5 novembre 2023. In considerazione delle gravi situazioni e dei pesanti disagi presenti in vari comuni della regione è stato deciso di rinviare le gare dei campionati regionali di serie e categoria programmate per il fine settimana. Solo in un secondo momento verrà decisa la data di recupero di questa giornata. Per quanto riguarda la Pallavolo Casciavola, viene rinviata la partita di Serie C in programma al Pala Pediatrica sabato alle 21 fra PediaTuss Casciavola e Pallavolo Cascina e quella di serie D in programma a Capannoli fra PSB Capannoli e Katinka Travel. La società rossoblù resta in attesa di comunicazioni per quanto riguarda le gare organizzate dal Comitato Basso Tirreno. M.B.