Volley, la volata playoff: PediaTuss in pole position

Casciavola (Pisa), 29 marzo 2024 - Le festività pasquali e il relativo stop ai campionati danno modo per fare il punto sul campionato di serie C che si appresta alla volata finale per stabilire la seconda squadra qualificata per i playoff promozione, la prima è il Volley Porcari, che con quattro giornate di anticipo ha festeggiato la certezza matematica del primo posto. Per la piazza d’onore la lotta è serratissima con quattro squadre che possono ancora ambire agli spareggi promozione anche se la sconfitta di sabato scorso a Casciavola compromette non poco il cammino del Volley Cecina, ma si sa, nella pallavolo e nello sport in generale, mai dare niente per scontato, quindi guai escludere a priori la squadra della Costa degli Etruschi dalla corsa playoff. Quindi PediaTuss Casciavola, Volley Livorno, Delfino Pescia e Volley Cecina, in rigoroso ordine attuale di classifica in corsa con il calendario (vedi la tabella allegata) che il prossimo 13 aprile metterà di fronte la PediaTuss ed il Volley Livorno in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio, da sottolineare come al momento la formazione casciavolina a parità di punti sia considerata in vantaggio rispetto al Volley Livorno perché ha ottenuto una vittoria in più (13-12), mantenendo questo vantaggio alla PediaTuss sarà sufficiente arrivare a pari punti con le labroniche. Più complicata anche la posizione del Delfino Pescia che al massimo potrà arrivare a 38 punti visto che deve ancora osservare il turno di riposo. Sarà un finale di regular season da vivere tutto di un fiato, riempiendo il Pala Pediatrica per la sfida contro Livorno e seguendo le rossoblù nelle vicine trasferte di Massa e Viareggio tutti uniti attorno alla squadra di Tagliagambe per centrare una qualificazione alla vigilia poco pronosticata dagli addetti ai lavori.

M.B.