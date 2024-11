Volley, esulta Verodol Casciavola. Battuta Oasi Viareggio

Casciavola (Pisa), 4 novembre 2024 - Prova di orgoglio della Verodol CBD Casciavola che sul campo dell’Oasi Viareggio vince al tie break tornando a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Le rossoblù, prima vanno sotto, poi ribaltano la partita, ma nel quarto set accusano un brutto passaggio a vuoto che le porta al quinto set vinto di misura nonostante l’essere state sempre in vantaggio.

Tagliagambe deve fare a meno di Barsacchi infortunata, al suo posto prima convocazione per la classe 2005 Letiza Betti e manda in campo Lilli in regia con Vaccaro opposto; la diagonale dei centrali è composta da Ciampalini e Bolognini, quella delle bande da Messina e Melani, libero Marsili. Dai blocchi di partenza esce meglio la formazione di casa che conduce per tutto l’arco del set portando a casa il parziale. Nel secondo set, l’inerzia della partita non cambia, in casa rossoblù si corre ai ripari con l’inserimento di Panelli in palleggio e Corsini opposto, la partita si riequilibra, la Verodol del 21/20 precipita sul 22/24 ma annulla i due set point, prima di aggiudicarsi il parziale 31/29.

Nel terzo set, il coach rossoblù ripropone la formazione iniziale, la squadra gioca in scioltezza conduce con autorevolezza e chiude i giochi a 18 con la possibilità quindi di giocarsi l’intera posta al cambio campo. L’illusione dura una manciata di punti perché la Verodol CBD cade in un passaggio a vuoto prolungato nel quale sono solo 7 i punti messi a segno dalle casciavoline.

Si va al tiebreak e la partita torna sul filo dell’equilibrio, anzi, le rossoblù tornano avanti nel punteggio con il primo break che arriva in prossimità del cambio campo. La squadra di Tagliagambe arriva a +3, prima di conquistarsi due match point che vengono però annullati dalle Versiliesi. Al terzo tentativo, l’attacco che chiude i giochi e regala la seconda vittoria stagionale alla Verodol CBD.

Tabellino Oasi Viareggio - Verodol CBD Casciavola 2-3 (17/25; 29/31; 18/25; 25/7; 14 ) OASI VIAREGGIO: Angeli, Arduini, Batori, Bonuccelli, Casolari, Catelani, D’Agliano, Francesconi, Luperini, Ohshafi, Pieruccetti, Torriani, Vizzoni. All. Francesconi VERODOL CBD: Bacherini, Bardsacchi, Betti, Bolognini, Casarosa, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Melani, Messina, Panelli, Vaccaro. All.- alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini ARBITRO: Adriano Macrì