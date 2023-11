Volley, due vittorie importanti per le squadre rossoblù di Casciavola

Casciavola (Pisa), 20 novembre 2023 - Una PediaTuss da stropicciarsi gli occhi quella che in un Pala Pediatrica gremito di pubblico, ha piegato in quattro set la corazzata Porcari, squadra costruita con l’intento di conquistare la promozione al piano superiore, e che si è presentata a Casciavola non solo da capolista imbattuta, ma anche con uno zero nella casella dei set persi. SERIEC - Serviva una serata da grande squadra e le ragazze di Tagliagambe non hanno deluso le attese. Ancora privo di Vaccaro, il coach rossoblù manda in campo Liuzzo in cabina di regia, Sgherri opposto, Lari e Messina schiacciatrici, Gori e Ciampalini centrali con Tellini libero. Si gioca a ritmi altissimi e la squadra rossoblù non si tira indietro: dai nove metri è puntente, ma soprattutto mura e difende al meglio, le avversarie faticano a prendere le misure e così il primo parziale vede le rossoblù sempre avanti, chiudere a al primo set point. Nel secondo set Tagliagambe ripropone lo stesso sestetto iniziale, la partita adesso è più equilibrata, la rossoblù ribattono colpo su colpo alla reazione avversaria, fino al 15-15, quando nell’unico passaggio a vuoto della partita, perdono il controllo della ricezione e subiscono un parziale di 10-2 che regala alle ospiti il punto del pareggio. Forte della fiducia ritrovata il Porcari prova lo strappo all’inizio del terzo set, le rossoblù però hanno la forza di restare aggrappate alla partita e anche quando vanno sotto di tre punti, riescono a recuperare e restare in linea di galleggiamento. L’ingresso a metà parziale di Raniero e Barsacchi regala nuova linfa alle rossoblù che difendendo sempre con il coltello fra i denti e ritrovando continuità in attacco si aggiudicano il terzo set. Nel quarto parziale scende in campo il sestetto che aveva chiuso il set precedente, Porcari prova una reazione, ma la PediaTuss ribatte colpo su colpo, tecnica e tanto cuore in campo, ogni punto messo a terra viene salutato con grande enfasi che chi è in campo e da chi segue dalla panchina. Il Pala Pediatrica è una bolgia quando le rossoblù arrivano a collezionare sei match point, sfumato il primo al secondo tentativo arriva la sospirata e meritata vittoria. SERIE C PediaTuss Casciavola - Volley Porcari 3-1 (25-17; 17-25; 25-20; 25-20) PEDIATUSS: Messina (9), Panelli, Vaccaro, Lari (14), Tellini, Marino, Sgherri (8), Liuzzo (2), Gori (13), Ciampalini (7), Barsacchi (9), Raniero, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe, II all. Davdie Rizza, Team Manager: Riccardo Cusin PORCARI: Agostini, Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Cresci, Degl’Innocenti, Innocenti, Forte, Milicia, Monchi, Ricci. All. Grassini ARBITRO: Bianca Giannini SERIE D Terza vittoria consecutiva per la Katinka Travel che al tie break supera a domicilio l’Orsaro Filattiera, squadra ostica e per questo si tratta di un risultato dal peso specifico elevatissimo. Una partita dura intorno alle 2 ore che ha visto per la squadra rossoblù sulle montagne russe: prima un ottimo avvio, poi un crollo verticale, una lenta ripresa vanificata da un passaggio a vuoto, ed infine, un finale in crescendo. La formazione di Lazzerini entra in partita bene, il primo set è molto combattuto anche se nella prima parte la Katinka Travel concede troppo alle avversarie. Registrato il muro e con una difesa più attenta, arriva il break che porta alla conquista del primo set. Nel secondo Centi e compagne escono completamente dal campo: dalla ricezione fino agli altri fondamentali non funziona nulla e in poco tempo siamo sull’1-1. Nel terzo set la partita torna in equilibrio, la Katinka Travel tiene il passo delle avversarie, ma cala nel finale, concedendo così il set. Poteva essere un segnale di resa, ma non per le casciavoline che nel quarto s et rientrano in campo con determinazione, si portano subito sul 6-1 prima che la partita subisca uno stop per un infortunio alla caviglia per il palleggiatore di casa Magnani. Le rossoblù non perdono la concentrazione, allungano fino al +10, poi subiscono il ritorno delle avversarie, gestiscono il risultato e portano la partita al tie break. Nel quinto e decisivo set la squadra di casa ritrova il suo palleggiatore titolare, ma l’inerzia della partita è tutta dalla parte della Katinka Travel che contiene in aperture le avversarie per poi allungare fino al +3 del cambio campo. Le rossoblù attaccano con grande precisione, ma soprattutto adesso difendono con piglio e costanza, il punteggio si dilata fino 14-8. Un muro di Bolognini regala ben sette match point. Vanificati i primi due, al terzo tentativo un attacco di seconda linea di Corsini chiude i giochi e consegna alla Katinka Travel i due punti. Pallavolo Orsaro Filattiera - Katinka Travel Casciavola 2-3 (21-25; 25-9; 25-18; 19-25; 11-15) FILATTIERA:Bernardini, Erta, Gianardi, Gussoni, Magnani, Marchetti, Natale, Pagani, Romiti, Tesconi, Viti, Volpi. All. Rullo KATINKA TRAVEL: Bolognini (14), Caciagli (3), Caponi (12) Centi, Chiarugi (1), Corsini (20), Di Coscio (1), Funel, Grande, Lancioni (2), Nanni (11), Puccini (1). All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi ARBITRO: Carlo Piras M.B.