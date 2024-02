Volley, doppio turno casalingo per le squadre del Casciavola

Casciavola (Pisa), 23 febbraio 2024 - Dopo il trionfo nel derby contro la Pallavolo Cascina, torna al Pala Pediatrica la PediaTuss Casciavola che sabato 24 alle 21 affronterà il Volley Peccioli, formazione che si trova in cattive acque, ma la classifica non deve trarre in inganno perché è bene ricordare che nella partita di andata la squadra della Valdera riuscì a mettere in grande difficoltà le rossoblù che la spuntarono sono al tie break. Inoltre la formazione biancoazzurra arriverà a Casciavola con il morale alto dopo il 3-0 rifilato al Donoratico. In casa rossoblù invece si stanno ancora facendo i conti con gli infortuni, sempre indisponibili Vaccaro e Marino, saranno valutate fino a pochi istanti prima dell’inizio le condizioni di Barsacchi, già assente nel derby. Questa quindi la rosa a disposizione di Alessandro Tagliagambe. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini; schiacciatrici: Messina, Lari, Sgherri, Raniero; opposto Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. Sfida di importanza capitale per la Katinka Travel reduce da un filotto di sconfitte che l’ha fatta scivolare ai margini della zona playout. Le ragazze rossoblù affronteranno sabato 24 febbraio alle 18 al Pala Pediatrica il Giorgio Peri Grosseto, formazione che all’andata ebbe la meglio per 3-1. L’auspicio è che in casa Katinka Travel si riesca a recuperare tutte le assenti e che finalmente Lazzerini possa contare sulla squadra al completo rinfrancata anche dal ritorno in rosa di Pugliesi. Non si tratta di una partita facile, ma Centi e compagne se riusciranno ad esprimersi sui livelli messi in mostra nella prima parte della stagione possono riuscire a tornare ad assaporare il gusto della vittoria. Questa la rosa a disposizione di coach Lazzerini. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposto: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:15.

M.B.