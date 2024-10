Volley, Cascina vince il derby contro Casciavola

Casciavola (Pisa), 20 ottobre 2024 - Derby amaro per la Verodol CBD Casciavola che fra le mura amiche cede 3-1 alla Pallavolo Cascina incassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Tagliagambe scende in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposta, Ciampalini e Bolognini centrale, Messina e Barsacchi schiacciatrici e Marsili libero. L’inizio è equilibrato anche le ospiti guidano il punteggio fino all’11/10 primo vantaggio delle rossoblù, che da questo momento in poi allungano grazie ad una buona serie di attacchi aiutati anche dalla difesa che regge l’urto delle avversarie. Finale di set al cardiopalma con la Verodol che vola 24/18, salvo poi vedersi annullare cinque set point e chiudere in extremis con il minimo scarto. Nel secondo set il coach rossoblù ripropone lo stesso sestetto, il ritmo di gioco cala, le due squadre sbagliano molto in battuta, ma le casciavoline mantengono l’inerzia della partita per oltre metà set, poi sul 17/14 subisco un break di 8/4 che le porta ad inseguire. Tagliagambe propone allora Di Pasquale, esordio assoluto per lei, e Panelli in regia, ma nel finale punto a punto hanno la meglio le ospiti che pareggiano la partita. Da questo momento in poi la Verodol si scioglie, non riesce più ad esprimersi sui livelli di inizio partita e si trova regolarmente ad inseguire le avversarie pur rimanendo spesso vicino nel punteggio. Terzo e quarto set sono parziali fotocopia e ad alzare le braccia al cielo questa volta è la Pallavolo Cascina che dopo due stagioni torna ad espugnare il Pala Pediatrica. Prossima settimana la squadra rossoblù osserverà il turno di riposo, una buona occasione per ritrovare idee ed energie per il prosieguo del campionato.

Verodol CBD Casciavola vs Pallavolo Cascina 1-3 (25/23; 23/25; 20/25; 21/25) VERODOL CBD: Messina, Panelli, Lilli, Vaccaro, Centi, Corsini, Casarosa, Bacherini, Marsili, Ciampalini, Barsacchi, Bolognini, Melani, Di Pasquale. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager Massimo Ciampalini CASCINA: Belli, Corti E, Corti F, Del Pecchia, Gori, Di Matteo, Bozzi, Sgherri V, Ging, Lemmi, Melani, Sgherri N, Ferri, Passerini. All. Lazzerini ARBITRO: Samuel Piro