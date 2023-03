Viareggio Cup: Il Pisa batte la Spal 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale

Marco Masi

Pisa, 24 marzo 2023 - Qualificazione al cardiopalma per i nerazzurri che passano da secondi in classifica dopo aver battuto la Spal nell'ultima giornata dei turni eliminatori di Viareggio Cup. La squadra di mister Masi, superando di misura la Spal (1-0) conquista il lasciapassare assieme agli ungheresi dell’Honved vittoriosi (4-3) sul Kallon; decisiva una rete di Coppola al termine di una gara di assoluto valore per i giovani nerazzurri. Martedì prossimo la sfida secca agli Ottavi di Finale con avversario da definire



LA PARTITA - E' la Spal ad andare per prima vicina al vantaggio con Semenza che colpisce la traversa dopo pochi minuti. I nerazzurri sembrano subire il gioco dei ferraresi. Al 29' Panicucci in mezza rovesciata, sugli sviluppi di un corner, costringe Martelli alla deviazione sul legno. Il primo tempo si chiude con la Spal vicina al vantaggio direttamente su angolo da parte di Mondele, ma Guadagno respinge coi pugni. Nella ripresa i nerazzurri si salvano in un paio di occasioni con Van der Vlugt che colpisce ancora la traversa, mentre al 69' Guadagno interviene due volte su Angelotti e, ancora una volta, su Van Der Vlugt, salvando il risultato. Al 73' arriva la rete del Pisa con Ceccanti che pesca Coppola su calcio d'angolo e il nerazzurro con stop e tiro brucia il portiere avversario. All'85' è Deme a provare a riequilibrare il match, ma il suo colpo di testa termina a lato. Termina così il match con i nerazzurri che ottengono una qualificazione all'ultimo tuffo.



TABELLINO PISA-SPAL PRIMAVERA 1-0

PISA. Guadagno, Biagini, Ceccanti, Nannetti, Coppola, Signorini (43’ st. Milli), Sodero (43’ st. Faye), Trdan (4’ st. Matteoli), Panicucci (43’ st. Basic), Andreano, Davidovic (4’ st. Mbaye). A disposizione. Vukovic, Colucci, Lormanis, Sicilia, Cecilia, Nordstrom, Raychev, Redzic, Sapola. Allenatore Masi.

SPAL. Martelli, Verza (29’ st. Firman), Van Der Vlugt, Bura (35’ st. Antonciuc), Imputato (29’ st. Cavallino), Marcolini (29’ st. Puletto), Semenza (1’ st. Martinelli), Macanthony, Carrozzo (18’ st. Angeletti), Mondele, Boccia (1’ st. Deme). A disposizione. Abati, Luciani, Meneghini, Angeletti, Vesprini, Bonadiman, Mauthe, Rao, Zuccherato, Longoni, Deme. Allenatore Grieco.

Arbitro. Pezzatini di Firenze.

Rete. 29′ st Coppola

Note. Ammoniti Andreano, Biagini.



Michele Bufalino