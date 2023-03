Viareggio Cup: il Pisa esce a testa alta agli ottavi di finale. Vince il Bologna 2-1

L'allenatore della Primavera Marco Masi

Pisa, 28 marzo 2023 - Sconfitta di misura per i nerazzurri alla Viareggio Cup. Agli ottavi di finale contro il Bologna infatti arriva la vittoria della squadra di Morara per 2-1. A nulla serve il rigore con cui Sodero accorcia le distanze a dieci minuti dalla fine, il Pisa viene eliminato dalla competizione.



LA PARTITA - I nerazzurri partono bene con ottime trame da parte di Lisandru Tramoni e Sodero per Panicucci. Al 7' infatti proprio Tramoni trova l'attaccante, ma il suo detro è alto sopra la traversa. Al 14' i nerazzurri colpiscono il palo con Sodero, ma al 17' arriva il gol del Bologna a seguito di un errore difensivo e Mazia brucia Guadagno sul tempo. Proprio Mazia trova il 2-0 al 30 su un altro errore difensivo, anticipando ancora una volta Guadagno. Nella ripresa il Pisa le prova tutte per pareggiare. Al 52' i nerazzurri reclamano per un rigore che l'arbitro non concede per un tocco di mano su tiro di Cecilia, poi Guadagno compie un miracolo poco dopo il 63' su una conclusione di Busato. Al 79' però Panicucci viene atterrato in area e Sodero, dal dischetto, trasforma riaprendo la partita. I nerazzurri tuttavia non riescono a raddrizzare il risultato ed escono dalla competizione pagando carissimi i due errori del primo tempo.



TABELLINO PISA-BOLOGNA PRIMAVERA 0-2

Pisa: Guadagno; Biagini (89'Matteoli), Ceccanti (72'Lormanis), Basic(45'Nannetti), Coppola, Signorini (61'Milli), Sodero, Davidovic (45'Trdan), Panicucci(89'Raychev), Tramoni, Cecilia (61'Nordstrom). A disp: Vukovic; Colucci, Nannetti, Lormanis, Milli, Andreano, Sicilia, Trdan, Raychev, Matteoli, Nordstorm. All: Marco Masi

Bologna: Gasperini; Carretti, Crociati, Paterlini, Corsi (68'Hodzic), Baroncioni, Maltoni, Mazia (92'Ferrante), Menegazzo, Busato (89'Bernacci), Ebone (68'Ravaglioli). A disp: Raffaeli; Laureana, Salvi, Hodzic, Bellisi, Bernacci, Ferrante, Cottone, Ravaglioli. All: Francesco Morara.

Arbitro: Corti di Prato

Reti: 17', 30' Mazia, 79' Sodero (rig)

Ammoniti: Ceccanti, Hodzic, Maltoni



Michele Bufalino