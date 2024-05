Vela Cup, nella tappa toscana Yacht Club Repubblica Marinara asso pigliatutto

Pisa, 28 maggio 2024 - Nel fine settimana che precede la 151 Miglia-Trofeo Cetilar si è svolta la tappa toscana del Vela cup, la manifestazione organizzata dal Giornale della vela. Il marina di Cala de’ Medici, tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo, ha ospitato la flotta di oltre quaranta imbarcazioni che sabato 25 maggio si sono confrontate su un percorso a triangolo davanti alla costa con un vento da sud-sud ovest che è ruotato a ovest con un’intensità tra i tre e i nove nodi. Clan, l’Impala 36 che difende i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa era nella classe 2 Cruising boat, gruppo di imbarcazioni di lunghezza da 9 a 10 metri e non ha avuto rivali arrivando a ridosso delle imbarcazioni di lunghezza superiore e aggiudicandosi anche la classifica Classic Boat. L’equipaggio pisano era composto da Jacopo Poli, armatore e prodiere, Andrea Poli, skipper, Stefano Giaconi alle drizze, Mauro Renzetti e Vittorio Santerini, trimmer e Alberto Santerini, aiuto prodiere. Nella classe tre, Sport Boat, ottimo il terzo posto di un’altra imbarcazione con i colori Ycrmp: Padawan, il First 40,7 di Luca Di Guglielmo. Ancora un grande risultato per Matitù che, nello stesso fine settimana era in Sardegna a disputare la Solaris Cup 2024 con i colori pisani. La Solaris Cup riunisce le imbarcazioni del cantiere omonimo e, alla decima edizione, ha festeggiato i 50 anni del cantiere. Matitù, Solaris 48 di Giovanni Manni, regatava nel raggruppamento più numeroso, 50 imbarcazioni tra 48 e 60 piedi di lunghezza, chiudendo quinto nella classifica del raggruppamento con un quarto e un ottavo posto nelle due prove disputate nell’incanto delle isole della Costa Smeralda. Dell’equipaggio, oltre all’armatore, Manni, Massimo Casarosa, Stefano Cipriani, Claudio Paleologo, Daniel Witting Da Prato, Philipe Marse, Philipe Compte, Sylvan Bigatti e Vieri Tacchiani. La manifestazione era organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo (SS) e ha visto al via 102 Solaris da 48 a 73 piedi di lunghezza. Ora imbarcazioni ed equipaggi saranno al via della 151 Miglia-Trofeo Cetilar.

M.B.