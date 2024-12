Trasferta sfortunata per la Squadra Corse Città di Pisa al Rally del Brunello

Pisa, 3 dicembre 2024 - Una trasferta agrodolce per l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa asd composto dai pilota lucchese Andrea Ferroni e da Massimo Salvucci al Rally del Brunello, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche svolto quest’ultimo week utilizzando per la prima volta la Peugeot 205 Rallye. Ferroni che non correva dall’edizione del 2023 della gara senese, era per la prima volta alla guida di una vettura autostorica come il Peugeot 205 Rallye. Durante lo shake down ha migliorato prova dopo prova ma nel quarto e ultimo passaggio è incappato in una leggera uscita di strada che ha costretto l’assistenza ad un lavoro straordinario per permettergli di prendere parte alla gara. In gara, dopo una primissima parte abbottonato per riprendere il giusto ritmo, il duo Ferroni-Salvucci ha avuto problemi alla frizione ed alla partenza della sesta prova speciale è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi.

“Peccato” dice Ferroni al ritorno dalla trasferta, “stavo prendendo confidenza con la macchina e ci stavamo divertendo, ringrazio l’assistenza dei Fratelli Selmi che si sono prodigati per tutta la durata della gara. Ci rifaremo la prossima volta.” Grande soddisfazione invece per Franco Nannetti, uno dei co-piloti “veterani” del sodalizio pisano che dettava le note al figlio Filippo su una moderna Renault Clio Rally 5, il duo ha colto una ottima terza posizione di classe con una gara in crescendo. “Bellissima gara“ dichiara Franco Nannetti all’arrivo, “le strade sono fantastiche, veloci e molto tecniche e poi hanno il fascino di essere state utilizzate nel Rally mondiale di Sanremo degli anni ottanta. Ci siamo divertiti molto io e Filippo (il figlio che pilotava ndr), la Kappaerre ci ha fornito una vettura al top e vogliamo ricordare il nostro grande amico Maurizio Morelli, pilota prematuramente scomparso due mesi fa a causa di una malattia, che era un riferimento per il nostro ambiente e che amava il fondo sterrato.”

Il Rally del Brunello è stata quindi una gara ricca di emozioni per tutti gli appassionati e i prossimi appuntamenti che concluderanno la lunga stagione 2024, saranno i due classici di fine anno: Il Rally della Fettunta in programma il 7-8 dicembre ed il Rally del Ciocchetto invece previsto per il 20-22 dicembre. Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa asd sta mettendo le basi per una trasferta “sociale” per assistere al primo appuntamento del Campionato Mondiale Rally: l’iconico Rally di Montecarlo in programma dal 20 al 26 gennaio 2025 e soprattutto per l’organizzazione del 26° Corso Co-Piloti che sarà effettuato dal 24 marzo al 21 aprile 2025 quest’ultima giornata (lunedì di Pasquetta 2025) come lezione conclusiva del corso dove nel favoloso contesto della tenuta Il Ciocco verrà simulata una prova pratica dove gli allievi metteranno in pratica gli insegnamenti delle undici lezioni in programma.