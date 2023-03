Touré si è preso il Pisa: è lui il più efficace

di Michele Bufalino

Idrissa Touré si è preso definitivamente il Pisa. Il centrocampista nativo di Berlino, da genitori guineani, è ormai il vero punto di riferimento del centrocampo nerazzurro. I sei punti ottenuti contro Perugia e Parma portano, di fatto, la sua firma. Non solo la rete decisiva con cui martedì sera il calciatore, con un missile terra-aria, ha quasi divelto la porta difesa da Chichizola, come nel più classico degli episodi di Holly e Benji, ma anche il colpo di testa con cui il giocatore ha servito Marius Marin, prima che il rumeno esplodesse la sua conclusione da fuori a suggello di una partita perfetta in rimonta contro gli umbri.

Grinta, quantità e qualità in mezzo al campo. Il calciatore nerazzurro, statistiche alla mano, è uno dei più efficaci del campionato. Spicca non solo l’equilibrio sui falli commessi (25) e i falli subiti (20), ma è anche uno dei più regolari come tackle vinti (24) e palloni intercettati (22). Inoltre è uno dei calciatori che crossano di più nella squadra, con 31 cross complessivi, anche se ben lontano dai 116 di Morutan o dai 102 di Beruatto.

Questo equilibrio tra qualità e quantità, tra fase difensiva e offensiva, è forse merito del ruolo che D’Angelo ha cucito addosso al calciatore, di fatto con il compito di essere un vero e proprio elastico tra il centrocampo e l’attacco, quasi un trequartista atipico aggiunto che si allarga sulla destra, partendo come mezzala, per poi arrivare quasi sulla linea dei trequartisti, lasciando a Morutan il compito di accentrarsi e di svariare su tutto il fronte offensivo.

Il Pisa lo ha pagato oltre un milione e centomila euro dalla Juventus quando ha rilevato il cartellino lo scorso anno. Dopo i primi mesi ad altissimo livello, Touré si perse per strada più o meno intorno a gennaio, autore di una seconda parte di stagione opaca rispetto al torneo d’andata. Fin dall’inizio della stagione 2022-23 però, il tedesco è tornato a esprimersi sui livelli della stagione precedente, dimostrando anche una grande crescita. Fino a questo momento Idrissa Touré ha disputato 1788 minuti ed è il terzo giocatore della rosa del Pisa come minutaggio di tutto il campionato oltre alle sue 26 presenze e 3 reti, più un assist. Touré ha giocato tutte le partite tranne quella contro il Cosenza, nel corso del girone d’andata, quando è rimasto in panchina. Più di lui hanno giocato soltanto Pietro Beruatto e Adam Nagy, di fatto i calciatori con più minuti in campo di tutto il campionato. D’Angelo si gode così il suo pupillo, che ha dimostrato una netta crescita rispetto al suo arrivo in nerazzurro con meno cartellini e più partecipazione al gioco. Un rapporto con il tecnico fin da subito fatto di complicità e spensieratezza, come dimostrato lo scorso anno quando, dopo la sua prima rete in nerazzurro Touré raccontò questo aneddoto: "Da quando D’Angelo mi ha detto che per ogni gol o assist mi avrebbe dato 100 euro ho iniziato a sognare".