"Touré e Moreo non preoccupano"

Al posto del tecnico Luca D’Angelo, volato a Pescara dalla famiglia, in panchina c’è Riccardo Taddei a commentare il match vinto con il Benevento: "Siamo soddisfatti della partita. E’ andata come volevamo che andasse - dichiara il vice allenatore nerazzurro -. Sapevamo che dovevamo mantenere un equilibrio perché il Benevento è una squadra forte con giocatori forti, seppur in una posizione diffiicile di classifica. Non volevamo andare all’arrembaggio, pensando che alla lunga avremmo avuto le occasioni per sbloccarla". Non preoccupano più di tanto gli infortuni di Touré e Moreo, con due settimane di lavoro per riassorbire i problemi emersi in partita: "Touré e Moreo non sembrano al momento situazioni gravi – spiega Riccardo Taddei –. Per Moreo un affaticamento per l’enorme mole di lavoro. Quella di Touré è una botta che verrà valutata nei prossimi giorni, ma conoscendo la sua tempra pensiamo che non possa essere una cosa grave". Al centro dell’analisi c’è la variante tattica attraverso la quale il Pisa ha gestito la partita: "Touré si legava più in difesa rispetto al centrocampo - spiega il vice tecnico nerazzurro -. Mettendolo in quella posizione pensavamo potesse essere una soluzione equilibrata e ha funzionato. La squadra a livello difensivo è stata solida e compatta". Prestazione autorevole per Esteves, tra i migliori: "Esteves è un ragazzo che si applica molto nella fase offensiva, deve migliorare dal punto di vista difensivo. E’ un giocatore molto importante che non siamo molto abituati a vedere in Italia, ha una tecnica molto oltre la media".

Taddei prosegue esprimendo soddisfazione per la rete di Moreo: "La prestazione di Moreo la valuto molto generosa - continua Taddei -. Gli attaccanti hanno bisogno del gol per alleggerire la loro testa e la loro forza mentale. Aveva una grande voglia di segnare. Gli darà ancora più autostima, ne aveva grande bisogno. A livello di prestazioni aveva lavorato bene in tante altre partite, ma non era arrivato il gol. Voleva farsi conoscere dai tifosi anche da questo punto di vista".

Parole al miele anche per Torregrossa e Tramoni, con l’importante peso specifico della rete del 2-0. "Torregrossa e Tramoni sono entrati benissimo. Siamo molto soddisfatti di quello che hanno fatto nell’ultima mezz’ora - analizza il vice allenatore del Pisa -. Eravamo convinti che avrebbero fatto grandi cose. Quando si riesce a segnare davanti ai propri tifosi si acquisisce autostima e forza mentale". Ora due settimane di pausa, con la squadra che tornerà ad allenarsi a porte aperte martedì, dopo due giorni di riposo.

Michele Bufalino