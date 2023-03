Torregrossa con il Venezuela Altri cinque in "pre-allarme"

Saranno fino a 6 i convocati del Pisa Sporting Club in nazionale. Quello che arriva infatti sarà l’ultimo turno di campionato prima di un weekend di riposo in Serie B, dedicato alle sfide internazionali. Il primo convocato nella rosa delle formazioni nazionali è stato Ernesto Torregrossa, ancora non al top della forma, chiamato dal commissario tecnico José Nestor Pekerman per le prossime due partite amichevoli della selezione Vinotinto contro Arabia Saudita ed Uzbekistan, in calendario rispettivamente per il 24 e 28 marzo. Per il calciatore una buona notizia, meno per il Pisa che dovrà fare a meno di lui, con lo staff tecnico che, probabilmente, avrebbe preferito recuperarlo al 100% invece di vederlo rischiare in campo internazionale per due amichevoli. Ancora in corso i vari annunci delle altre selezioni nazionali, tra preconvocati e convocati ufficiali. L’Ungheria di Marco Rossi, di cui fa parte Adam Nagy giocherà entrambe le gare di qualificazione ai prossimi Europei 2024 in casa, contro l’Estonia il 23 marzo e contro la Bulgaria il 27 marzo. Per la selezione ungherese si tratta di un nuovo corso, inaugurato lo scorso anno dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Nagy avrà una grande rilevanza nel progetto di Rossi, facendo anche da chioccia ai nuovi convocati. Hjortur Hermannsson, se confermato dalle preconvocazioni, sarà nel gruppo islandese che esordirà nel suo percorso di qualificazioni europeee. Una gara in casa, contro il Liechtenstein, il 26 marzo, mentre una gara in trasferta, 3 giorni prima, contro la Bosnia sono in calendario. Discorso a parte per la Romania che non ha ancora annunciato i suoi giocatori neanche nelle preconvocazioni.

La "Echipa Nationala" giocherà contro Andorra fuoricasa il 25 marzo, mentre ospiterà la Bielorussia il prossimo 28 marzo. Sono tre i candidati a essere chiamati in rosa, con Marius Marin e Olimpiu Morutan favoriti anche per la continuità con cui stanno giocando in nerazzurro, mentre è in dubbio la convocazione di Adrian Rus. Altri calciatori, di proprietà del Pisa, in attesa della chiamata sono Roko Jureskin, in forza al Benevento, per la Croazia Under 21 e poi Lorenzo Lucca (all’Ajax, dove ha segnato con la squadra B nell’ultimo turno di campionato) e Simone Canestrelli, al Como, per i prossimi impegni dell’Italia Under 21.

Michele Bufalino