Pisa, ora canta la Nord: "Torniamo sugli spalti"

Pisa, 14 ottobre 2021 - Torna la "Nord". Non c’è bisogno di aspettare gennaio per annunciare nuovi "colpi" di mercato. Il "dodicesimo uomo", quello da cui migliaia di volte in passato è arrivata la spinta decisiva per arrivare al traguardo da domenica 24, in occasione della sfida casalinga con il Pordenone, sarà di nuovo al gran completo. La notizia era nell’aria da qualche giorno, praticamente da quando, con l’ultimo decreto,il governo ha alzato la capienza massima degli stadi ( ed in tutti gli altri impianti sportivi all’aperto) fino al 75% del numero massimo di spettatori. La conseguenza è che l’Arena che, già dalla prossima sfida casalinga, potrà ospitare fino a 7456 spettatori, circa 2.500 in più rispetto ai 4.971 accolti finora e nello specifico la Curva Nord, il settore più popolare dello stadio e il cuore pulsante della tifoseria pisana, sale da 1.668 a 2.501 tifosi.

Poca cosa sicuramente per la passione di una città che da un paio di mesi almeno sogna ad occhi aperti. Ma è, comunque,il segnale atteso: "Troppo basso il numero di biglietti concesso per un settore popolare come la Curva Nord e non intendiamo partecipare alla corsa al biglietto, né a formule particolari di distribuzione dei tagliandi. Quando ci saranno le condizioni, speriamo il prima possibile, torneremo ad essere presenti" avevano scritto i gruppi organizzati ad agosto, annunciando anche la decisione di essere presenti fin da subito in tutte le trasferte. Adesso, però, qualcosa è cambiato ed il momento è arrivato: i gruppi organizzati tornano nella loro curva. Gli ultimi dubbi li ha definitivamente diradati il comunicato ufficiale di ieri pomeriggio, subito dopo che la società nerazzurra ha annunciato l’apertura della prevendita per la sfida contro i friuliani già da domani pomeriggio alle 15 : "Comunichiamo il nostro rientro sugli spalti dell’Arena già a partire dalla prossima gara interna con il Pordenone – hanno scritto-. L’aumento della capienza a disposizione, sperando che si possa presto tornare al 100%,e il fatto di aver potuto verificare che in questo calcio, dopo la riapertura, è ancora possibile fare tifo e sostenere la squadra alla nostra maniera, sono i fattori che hanno portato a questa decisione, coerentemente con quanto espresso nel precedente comunicato di inizio campionato".

Da domenica 24 la gloriosa e vetusta Arena torna ad essere l’uomo in più. Senza se e senza ma. Con il resto dello stadio pronta a seguirla come sempre in passato. Con, però, in più altri 752 in Gradinata (che passa da 2.225 a 3.007) e 675 in tribuna (che da 1.350 sale a 2.025). Un po’ più "largo" anche il settore ospiti: da 450 a 675 spettatori.