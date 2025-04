Calcio. Terza: Porta a Lucca campione

Pisa 1 aprile 2025 – Il Porta a Lucca è campione provinciale di Terza Categoria. Con cinque giornate di anticipo i giallorossi trionfano ed approdano in Seconda Categoria. Strapotere messo in campo con sedici punti di vantaggio sulla seconda della classe dopo venticinque partite di campionato nel girone A. Ad oggi diciannove vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta per la squadra del quartiere pisano. Decisivo matematicamente il 4 – 1 rifilato al Lajatico con le reti di Grassini, Paoli, Bargagna e Bertini.

Il Ponteginori è secondo col 2 – 1 al fanalino di coda Legoli, mentre il Pappiana è terzo con quarantacinque punti dopo aver travolto 4 – 1 il Via di Corte. Quarto il Marciana che ha superato di misura il CB Pisa (1 – 0, gol di Diodati). Il Fabbrica piega 2 – 0 il Filettole, mentre la Marinese cala il poker sullo Zambra (4 – 0). Sia Fabbrica che Marinese occupano la quinta piazza play-off con quarantatre punti. Il Montefoscoli supera 2 – 0 la Nuova Popolare Cep, mentre gli Ospedalieri espugnano 1 – 2 il campo del Pisa Ovest.