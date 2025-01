Stadi subito al 75% e presto a capienza piena. L'Arena sta per tornare all'antico

Pisa, 7 ottobre 2021 - Il dodicesimo uomo, adesso, è quasi pronto a scendere in campo e l'Arena potrebbe presto somigliare all'antico, ossia al periodo pre-Covid. Con il decreto approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, infatti, che aumenta la capienza degli stadi fino al 75% di quella effettiva, infatti, il glorioso ma vetusto stadio cittadino passerrebbe da 4.500 a circa 7.500 spettatori e, soprattutto, la Curva Nord da 1.700 a 2.500. Potrebbe essere il segnale che i gruppi organizzati aspettano per ritornare all'Arena: «Troppo basso il numero di biglietti concesso per un settore popolare come la Curva e non intendiamo partecipare alla corsa al biglietto, né a formule particolari di distribuzione dei tagliandi. Quando ci saranno le condizioni, speriamo il prima possibile, torneremo ad essere presenti» spiegarono nel comunicato diffuso ad agosto prima della sfida di Coppa Italia con il Cagliari, lo stesso in cui annunciarono anche la loro presenza in tutte le trasferte.

Se, comunque, l'ampliamento al 75% non fosse un segnale sufficiente, l'attesa non dovrebbe in ogni caso essere troppo lunga: «Spero che in quindici giorni si arrivi ad avere gli impianti all'aperto con il massimo della capienza» ha detto, infatti, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali dopo il Cdm di oggi. Insomma, a meno di un improvvisa ripresa dei contagi, al più tardi a novembre l'Arena dovrebbe tornare all'antico. Ma chissà che non possa accadere anche prima.