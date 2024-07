Tennis Certosa, ottimi risultati nelle qualificazioni ai campionati italiani under 14

Pisa, 4 luglio 2024 - Domenica è giunto al termine il torneo di qualificazione ai campionati italiani riservato alle tenniste ed ai tennisti under 14. Buono il livello delle partite, che si sono sempre disputate all’insegna della massima correttezza e sportività e nelle quali si sono affrontati alcuni tra i giovani più promettenti della Toscana. Parlando dei risultati, nel singolare femminile under 14 ad imporsi senza giocare la finale è stata la testa di serie numero quattro Bianca Vannelli, del Circolo Tennis Giotto, che ha superato la testa di serie numero due Giulia Duchini, del Circolo Tennis Grosseto. Nel singolare maschile la vittoria è andata alla quinta testa di serie Sergey Vostrikov, del Match Ball Firenze Country Club, che ha avuto la meglio sulla testa di serie numero due Mario Pisani, dello Junior Tennis Next Gen, con il punteggio di 6/4 6/4. Nel doppio femminile ha primeggiato la coppia composta da Bianca Mazzanti, del Tennis Pisa e Sofia Monari del Tennis D. L. F. Pistoia, che si è imposta sulla coppia formata da Ginevra Tognato e Rachele Tognato, entrambe della Cooperativa Tennis Livorno, con il punteggio di 6/0 7/5. Nel doppio maschile la coppia vincitrice, che anche in questo caso non ha disputato la finale, è stata quella composta da Giacomo Leone Setti, del Circolo del Tennis Firenze e Lorenzo Gambini, del Mantoflex TPP Club. Nonostante la pioggia abbia disturbato il torneo, il programma è stato portato a termine grazie a tutto lo staff organizzativo composto da Asia Martellacci, Marzia Cei, Emanuele Materazzi, Giacomo Cei (nel ruolo anche di Giudice Arbitro), Lorenzo Papasidero, Matteo Martellacci, Niccolò Donati, Tommaso Di Lupo e Tommaso Giusti. A questo punto tutti i fari sono puntati sul prossimo Torneo Limitato 2.5 femminile e maschile che prenderà il via il giorno 8 luglio. M.B.