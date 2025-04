Squadra Corse grande protagonista nel fine settimana di gare

Pisa, 2 aprile 2025 – Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Squadra Corse Città di Pisa avendo colto, con i suoi conduttori, ottimi risultati nelle due gare in cui erano presenti: il Rally della Val d'Orcia ed il Rally Prealpi Orobiche. Ottima prestazione per il giovane Michele Crecchi che, a fianco di Galluzzi, ha colto addirittura l’ottava piazza assoluta con la performante Opel Corsa Gsi nel Rally della Val d’Orcia, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storici. Il co-pilota della scuderia pisana si è così riscattato del fulmineo ritiro al precedente rally.

“Un bel risultato questa volta - dice Crecchi e prosegue - dopo la delusione del ritiro alla mia gara d’esordio su fondo sterrato al Rally di Foligno, qui, al Rally della Val d’Orcia ci siamo riscattati con ottimi tempi in prova e sempre nei top ten della classifica assoluta. Ho scoperto un mondo, quello dei rally su fondo sterrato, a me sconosciuto e mi sono velocemente adattato divertendomi con profitto”.

Anche l’equipaggio al completo presente alla gara senese composto da Massimo Salvucci e Giovanni Guerzoni su Peugeot 205 Rallye ha colto una vittoria di classe: “Qui era importante arrivare in fondo. Siamo riusciti a tagliare il traguardo di una gara impegnativa come quella del Val d’Orcia e fare chilometri. La macchina si è ben comportata e abbiamo fatto esperienza su strade veloci e molto tecniche. Occorrerebbe correre più spesso per poter meglio sfruttare il potenziale a disposizione, ma siamo sulla buona strada”.

Nettissima vittoria di classe anche per il co-pilota della Squadra Corse Città di Pisa Lorenzo Fratta al Rally Prealpi Orobiche che ha dettato le note a Rantuccio su una performante Peugeot 208 R2. Il duo ha preso la testa fin dalla prima prova speciale incrementando il vantaggio prova dopo prova fino al palco d’arrivo. Proprio quest’ultimo co-pilota (Fratta) sarà presente all’imminente Rally Trofeo Maremma affiancando Bonistalli su MG ZR 105 in classe A5, mentre sempre alla gara maremmana sarà presente Franco Nannetti, nella sua usuale veste di co-pilota, a dettare le note a Turrini con cui consoliderà il feeling con la nuova Renault Clio Rally5. Incessante quindi l’attività del sodalizio pisano che in queste settimane sta anche svolgendo il Corso Co-Piloti, giunto alla sua ventiseiesima edizione e che si concluderà il lunedì di Pasquetta con la prova pratica finale.