Squadra Corse città di Pisa al Rally dei Nuraghi

Pisa, 24 ottobre 2024 - Il prossimo week end la Squadra Corse Città di Pisa asd sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering.

Un ritorno ai rally dopo un anno di assenza per Stefano Avandero, che ha esordito proprio con la vettura francese lo scorso anno al Rally dell’Adriatico e che avrà il compito di togliere la ruggine dopo questo periodo d’inattività rallystica.

Il Rally dei Nuraghi e Vermentino inizierà giovedì 24 ottobre con la distribuzione della documentazione della gara e quindi con le ricognizioni, mentre venerdì 25 ottobre dopo la Qualifying Stage e lo Shake Down alle 13.30 ci sarà la partenza della prima vettura della gara dalla centrale piazza del Popolo di Berchidda, sede logistica della manifestazione. Due le prove speciali previste per il pomeriggio di venerdì: la doppia ripetizione del tratto denominato Tula Erula di Km. 11,34 (ore 14.30 e ore 16.43). Alle ore 18.35 è previsto l’ingresso in riordino notturno sempre a Berchidda (Campo Sportivo). Sabato 26 ottobre la seconda parte di gara con partenza del primo equipaggio dal Parco Assistenza alle ore 08.30 e la doppia ripetizione delle prove di Ala’ dei Sardi - Buddusò di Km. 6,90 (ore 09.57 e ore 13.42) e la lunga ed insidiosa prova di Pattada-Oschiri di Km. 20,08 (ore 10.28 e ore 14.13). Arrivo della prima vettura a Berchidda alle ore 15.05 con premiazione dei partecipanti. In tutto quindi Km. 76,64 di tratti cronometrati delle sei prove speciali in programma su un percorso globale di Km. 320,40.

Una gara quindi impegnativa che permetterà ad Avandero e Tricoli di incrementare l’esperienza con questa vettura, riuscendo a sfruttare anche la conoscenza del percorso, avendo già effettuato la gara sarda due anni fa. “L’obiettivo”, dice Tricoli, “è quello di fare chilometri e portare la gara in fondo, cercheremo di sfruttare al meglio la vettura che è stata aggiornata e certamente ce la metteremo tutta per ben figurare.”

Da ricordare il vero periodo di tour de force del co-pilota Giuseppe Tricoli, reduce dalla bellissima prestazione del week end appena trascorso, al Rally di Sanremo Storico, ultimo e decisivo atto del Campionato Italiano Rally Storici, a fianco di Riccardo Mariotti su una Ford Sierra Cosworth. L’esperto co-pilota versiliese ha colto al Rally di Sanremo la terza posizione di classe che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria del trofeo di classe, oltre che la seconda posizione finale nel 4° Raggruppamento del Campionato Italiano Rally Storici.