La Squadra Corse Città di Pisa chiude il 2024 con un podio al Rally del Ciocchetto

Pisa, 26 dicembre 2024 - Gran finale di stagione per la Squadra Corse Città di Pisa asd che coglie una eccezionale terza posizione nella classifica tra le scuderie all’ultimo appuntamento rallystico dell’anno 2024, il Rally de Il Ciocchetto. Un risultato grazie ai risultati conseguiti dai tre equipaggi presenti Ticciati-Buglisi su Renault Clio RS line, Carlini-Autiero su Suzuki Swift 1.6 e Bonechi-Fratta su Fiat Seicento Sporting. Soddisfazione per Lorenzo Ticciati e Tommaso Buglisi ritornati in gara con la Renault Clio RS Line della Laser Prom che hanno effettuato una gara in crescendo cogliendo una seconda piazza nella combattuta e numerosa classe Rally 5 oltre che ventinovesima posizione assoluta, un risultato che è di buon auspicio per la prossima stagione.

“Siamo contenti” dice Ticciati a fine gara “sono stati due giorni di gara intensi e impegnativi, abbiamo trovato di tutto, l’asciutto il sabato e la pioggia invece la domenica. Una bella esperienza che ci ha fatto conoscere meglio la macchina in condizioni diverse e che ci ha permesso di provare soluzioni che ci saranno utili nel 2025.” Il duo composto da Paolo Carlini e Ciro Auterio con la Suzuki Swift è riuscito a cogliere la piazza d’onore della classe RC5N continuando così la fase di apprendista con la vettura giapponese oltre che volere a tutti i costi essere presente e tagliare il traguardo alla gara di casa. Infine l’equipaggio composto da Andrea Bonechi e Lorenzo Fratta, ritornato un maniera estemporanea con la Fiat Seicento Sporting ha spesso impiegato tempi in zona podio di classe, senza poi riuscire ad entrare in zona podio, ma prendendo confidenza con il fondo viscido e insidioso specie nell,a seconda ed ultima tappa.

Da evidenziare inoltre la ottima terza piazza colta dalla Squadra Corse Città di Pisa nella particolare classifica delle scuderie tra le quindici scuderie classificate. Prima del Rally Il Ciocchetto una cinquantina di soci della scuderia si sono scambiati gli auguri con un apericena nella sede sociale, dove sono state messe le basi per la prossima stagione che si preannuncia intensa ed impegnativa e dove il primo appuntamento sarà previsto per domenica 12 gennaio con il pranzo sociale e la premiazione relativa alla stagione 2024 che ha visto tra, le altre cose, due vittorie della Coppa Italia, con gli equipaggi Marchi-Salotti su Renault Clio RS nella classe RS 2.0 e Moscardini-Bulfon su Fiat Seicento Sporting nella classe RS 1.15.

Altro appuntamento importante sarà, come sempre, il Corso Co-Piloti che nel 2025 avrà raggiunto la ventiseiesima edizione e che inizierà lunedì marzo e si concluderà il Lunedì di Pasquetta 21 aprile, data in cui si svolgerà la seconda e decisiva prova pratica. Quindi non si ferma l’attività del sodalizio pisano che ha in programma chiaramente numerose partecipazioni in gare della Coppa Rally Zona, ma anche di Campionato italiano Rally Terra sia nel moderno che nello storico oltre che iniziative di promozione e beneficenza.