La Maratona di Pisa scalda i motori: Craft è il nuovo main sponsor

Un'immagine della scorsa edizione della maratona di Pisa

Pisa, 2 marzo 2023 – Sono ancora nell’aria le emozioni della bandiera italiana sui gradini più alti del podio dell’ultima edizione, sia al maschile che al femminile. Pochi mesi fa è stato festeggiato lo splendido esordio della giovane promessa e ormai realtà del running italiano Benedetta Coliva (GS Lammari) che ha migliorato anche il primato del percorso femminile abbassandolo a 2h35’43” e il successo di Giovanni Grano in 2h17’55”. A dicembre scorso è stato un vero e proprio spettacolo illuminato da una bellissima giornata di sole che ha reso ancora più radioso per migliaia di runner, di cui migliaia di stranieri, l’arrivo sotto la Torre Pendente.



NUOVO SPONSOR. Tornerà domenica 17 dicembre la 24° Maratona di Pisa, manifestazione, organizzata sempre da 1063 SSDARL, su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal e che prevede due eventi: maratona 42,195 km e la Pisanina Mezza Maratona 21,097 km. Nasce anche la collaborazione con il nuovo partner tecnico Craft, azienda svedese impegnata nella produzione di abbigliamento dal 1973, quando lo svedese Anders Bengtsson uscì per una corsa indossando il primissimo set di abbigliamento Craft e che successivamente ha ampliato i suoi orizzonti avviando la produzione di calzature sportive in California. In Italia il brand Craft è gestito da ArtCrafts International Spa, società specializzata nello sviluppo commerciale di prodotti legati allo sport e al lifestyle.

“Il mondo del running ha bisogno di novità e Craft è oggi quella più attesa nel settore delle scarpe” dice Simone Ponziani, amministratore delegato di Artcrafts International S.p.A., distributrice in esclusiva per l’Italia delle calzature da running Craft. “Abbiamo scelto di proseguire la partnership con Maratona di Pisa non solo perché è stato il primo evento di alto livello che abbiamo sponsorizzato all’inizio del nostro percorso nel mondo del running, quindi una di quelle a cui siamo più legati, ma soprattutto perché risponde al nostro obiettivo di essere utili alla comunità dei runner, in questo caso con un evento (anzi, più di uno) in grado di emozionare e ispirare migliaia di persone grazie al suo immaginario evocativo” ha concluso.

“Siamo lieti di poter annunciare questa nuova collaborazione” – ha detto il presidente di 1063AD Simone Ferrisi – È per noi un grande piacere avere al nostro fianco un partner tecnico così importante, attento alla qualità dei prodotti ed al tema della sostenibilità, è un segnale che il nostro lavoro organizzativo sta procedendo nella direzione giusta”. “Ora non ci resta che metterci al lavoro in sintonia e incamminarci verso una nuova edizione della nostra bellissima gara. La collaborazione tra società compie oggi un primo grande passo, ma già si sta lavorando per ampliare il ventaglio delle interazioni possibili, dato che 1063AD, oltre la Maratona di Pisa, organizza altre gare sportive, in ambito run e trail running” ha concluso Ferrisi.



ISCRIZIONI. L’apertura iscrizioni avverrà domani mercoledì 1° marzo. Sarà possibile iscriversi sul sito https://www.maratonadipisa.com/ attraverso il portale ENDU. Prossimo cambio tariffa il 6 novembre. Chiusura iscrizioni il 14 dicembre alle 12.