Sibilli squalificato per una giornata Su Caracciolo, "Critica irrispettosa"

Oltre alla questione relativa al risultato sub-iudice, sono diventati ufficiali i provvedimenti del giudice sportivo inerenti alle squalifiche dei calciatori. Diversamente dal risultato della partita infatti saranno scontate a prescindere nel corso del prossimo turno contro l’Ascoli tutte le pene che sono state decise nei confronti dei calciatori nerazzurri. Si parte da Giuseppe Sibilli, ammonito in diffida, la cui squalifica sarà di una giornata. Il motivo è stato stabilito dal nuovo giudice sportivo Ines Pisano: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Tocca poi ad Adam Nagy dover saltare un turno per il rosso diretto sventolatogli dall’arbitro Colombo al 13’ della sfida contro il Bari. Anche in questo caso la motivazione è nota: "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

Infine è curiosa la squalifica di un solo turno per Antonio Caracciolo (nella foto con Sibilli). Il giocatore infatti è stato allontanato "per avere, al termine della gara, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa", ma in quanto capitano, normalmente, avrebbe dovuto essere squalificato per due turni. Una decisione più soft da parte della giustizia sportiva che ha imposto una mano leggera al calciatore. Infine è arrivata anche una multa per la società nerazzurra, dopo il parapiglia generale avvenuto nel finale di gare e proseguito anche negli spogliatoi. L’ammenda infatti ammonta a 2000 euro "al Pisa a titolo di responsabilità per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, persone non identificate ma riconducibili alla società Pisa, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa". Animi certamente surriscaldati a fine partita, ma tutto sommato sanzioni non eccessivamente pesanti e che andranno ad impattare soltanto sulla trasferta di Ascoli. Certo è che, data la situazione, il Pisa sarà in emergenza. Oltre ai tre squalificati infatti mancheranno ancora Idrissa Touré, certamente fuori almeno fino alla sfida con il Frosinone, mentre D’Angelo proverà a recuperare Gliozzi e De Vitis, fermanti entrambi da problemi muscolari, sperando di poterli fare partire almeno dalla panchina. Ieri il Pisa, visto il giorno di festa, ha osservato anche un giorno di riposo e tornerà oggi ad allenarsi.

Michele Bufalino