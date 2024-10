Si chiude la stagione outdoor di atletica leggera per il Cus

Pisa, 23 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre, presso la pista Pietro Mennea di Cecina, si è svolto il Trofeo delle Province Toscane, un appuntamento che ha segnato la chiusura della stagione outdoor di atletica leggera. L’evento, riservato alle categorie giovanili, ha visto protagonisti i migliori atleti toscani nati negli anni 2009/2010 (cadetti/e) e 2011/2012 (ragazzi/e), selezionati in rappresentativa per ciascuna provincia.

Per il CUS Pisa, sono stati convocati 10 atleti, che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra. Tra i cadetti, il miglior risultato è stato ottenuto da Febe Ferrara, che ha chiuso al 5° posto nei 300 Hs con un tempo di 49”37.

Ottime performance sono arrivate dalla marcia: Mattia Bonanno ha conquistato il 4° posto nella 2 km con 12'46"86, migliorando il suo primato personale. Anche gli altri marciatori del CUS Pisa hanno ben figurato, come Francesca Locatelli (7ª, 12'37"37), Wissal Laissi (9ª, 13'32"02) e Pietro Melani (7° tra i ragazzi, 14'27"26).

Nel salto in lungo, Edoardo Di Meo ha migliorato il suo record personale di 28 cm, raggiungendo i 4.78 metri e chiudendo 6°. Nei lanci, Tommaso Caniglia ha ottenuto il 10° posto nel getto del peso 2 kg con un lancio di 8.91 metri, superando di oltre un metro il suo precedente primato. Nel giavellotto cadetti, Samuele Raimo ha lanciato a 22.95 metri, migliorando di 5 metri il suo record stagionale, mentre Anita Arico si è classificata 7ª nel giavellotto femminile con 18.37 metri.

Le rappresentative della provincia di Pisa hanno ottenuto uno dei migliori risultati di sempre: 3° posto nella classifica femminile e 4° posto in quella maschile, anche grazie alle brillanti prestazioni degli atleti del Cus Pisa.

