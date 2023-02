Reggina-Pisa 0-2: torna alla vittoria dopo un mese e mezzo la squadra di D'Angelo

Esteves in azione (Foto Pisa SC)

Pisa, 11 febbraio 2023 – Dopo quasi un mese e mezzo il Pisa torna alla vittoria espugnando il campo del Granillo. Soffre un tempo la squadra di D’Angelo, ma nella ripresa sono le reti di Gargiulo, al primo centro in nerazzurro, e di Gliozzi, su rigore, a decidere la partita.

PRIMO TEMPO – Fin dalle prime battute, la prima frazione di gioco appare come un monologo dei padroni di casa. Al 6’ Gagliolo svetta di testa, ma manda alto su preciso invito di Crisetig. Dopo poco si capisce che il Pisa non riesce a uscire dalla propria metà campo. Al 14’ Menez su azione personale converge al centro, calcia, ma Hermannsson devia in angolo. La squadra di Inzaghi continua a martellare e al 17’ Terranova di testa sfiora il palo, ma il pallone termina a lato su deviazione di Beruatto. Ci mette del suo anche Nagy al 20’ quando l’ungherese sbaglia un retropassaggio innescando il contropiede di Rivas e poi la conclusione di Fabbian, con Nicolas che deve fare gli straordinari. La Reggina però non accenna a fermarsi, dominando in lungo e in largo. Al 31’ Rivas calcia da posizione defilata, ma Beruatto devia in angolo. Al 38’ Calabresi salva sulla linea dopo un’altra occasione importante per i padroni di casa, mentre al 41’ Nicolas interviene su Strelec dopo un ottimo invito di Rivas. Dopo tre minuti di recupero termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO - Cambia D'Angelo subito all'intervallo inserendo Touré al posto di un positivo Esteves. I ritmi sono sempre elevati con una Reggina che cerca sempre l'accelerata determinante. Al 49' Tramoni avrebbe la possibilità di rubar palla a Contini, intercetta la sfera ma non riesce a calciare verso la porta. Al 54' altra fiammata dei padroni di casa con Hernani che da fuori area calcia un rasoterra insidioso, ma Nicolas controlla la sfera uscire dal terreno di gioco non lontano dalla porta. Al 58' Menez semina il panico sulla trequarti nerazzurra, ma Gargiulo lo stoppa permettendo a Nicolas di far suo il pallone in uscita. Doppio cambio del Pisa al 61' con D'Angelo che mette dentro Sibilli e Gliozzi per due stanchi Tramoni e Moreo. Al 63' è proprio Sibilli su colpo di testa a a rendere le cose difficili a Contini, con la palla che prima va sulla traversa, poi termina sui piedi di Gargiulo, pronto a segnare su tap-in vincente nella prima occasione da gol dei nerazzurri della partita. Al 68' è contropiede dei nerazzurri con Gliozzi che viene atterrato da Pierozzi in area e l'arbitro comanda il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio Gliozzi che torna al gol raddoppiando. Al 72' Gliozzi riceve un gran pallone dalla sinistra, ma d'esterno della rete spara alto. All'85' Hermannsson chiude la porta a Gori, ma i nerazzurri controllano ormai da più di un quarto d'ora di gioco. Nei minuti finali D'Angelo mette dentro Rus per fissare il risultato al posto di Morutan. Torna alla vittoria così il Pisa dopo oltre un mese e mezzo.

TABELLINO REGGINA-PISA 0-2

REGGINA: Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Gagliolo (51' Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani Jr (74' Cicerelli); Rivas (61' Canotto), Menez; Strelec (61' Gori). A disp. Aglietti, Colombi, Loiacono, Galabinov, Di Chiara, Lombardi, Bondo, Liotti. All. Filippo Inzaghi.

PISA: Nicolas; Calabresi, Barba, Hermannsson, Beruatto; Esteves (46' Touré), Nagy, Gargiulo (80' De Vitis); Morutan (90' Rus), M. Tramoni (61' Sibilli); Moreo (61' Gliozzi). A disp. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zuelli, Masucci, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma 1

RETI: 61' Gargiulo, 70' Gliozzi

AMMONITI: Moreo, Beruatto, Gargiulo

ESPULSO: Bouah per doppia ammonizione

NOTE: Spettatori 9901 di cui 161 tifosi nerazzurri. Recupero 3' pt, 4' st

Michele Bufalino