Quando l’arbitro perse le staffe e venne squalificato due mesi

C’è un precedente che coinvolge proprio l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como e che ha portato, in passato, alla squalifica dello stesso direttore di gara per due mesi. Risale al 2018 quando, nel corso di Milan-Chievo Primavera, vennero squalificati per 3 giornate il difensore rossonero Andrea Conti e arrivò anche l’inibizione per Paolo Maldini, all’epoca direttore sviluppo strategico dell’area sportiva milanista. I due furono sanzionati per una lite a fine partita, ma il Milan presentò subito ricorso. Secondo quanto emerse infatti il direttore di gara, lo stesso di Pisa-Bari. aveva assunto un atteggiamento provocatorio e derisorio nei confronti di alcuni giocatori del Milan. "Un ragazzo è stato preso in giro in quanto portava l’apparecchio ai denti e un altro è stato definito “grasso“. Perfino Daniel Maldini, figlio di Paolo, è stato preso in giro". La corte sportiva di appello però accolse parzialmente il ricorso del Milan che annullò l’inibizione di Paolo Maldini, ma respinse quella relativa alla squalifica del calciatore Andrea Conti. La vicenda poi si spostò ai piani più alti e infatti, poco tempo dopo la procura federale squalificò il direttore di gara per 2 mesi per "Frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, RIccardo Tonini, Frak Cedric Tsadjout e Marco Romano Frigerio". La carriera di Colombo lo ha portato solo in tempi recenti in Serie A e B. L’arbitro infatti ha fatto tutta la trafila sui campi di periferia, nei campi giovanili e dilettantistici fino alla primavera per poi approdare in serie C. Nel 2020-21 ha concluso la stagione in terza serie arbitrando la delicata sfida di playoff tra Avellino e Padova.

In quell’occasione ha ricevuto i complimenti del presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, presente sugli spalti. Da qui la promozione in Can A e B a partire dalla scorsa stagione, 2021-22. Il suo esordio tra i "grandi" lo ha avuto il 16 agosto 2021 in Coppa Italia dirigendo Sampdoria-Alessandria. Prima di Pisa-Bari aveva arbitrato i nerazzurri in tre occasioni: Il 2 ottobre 2021 per Pisa-Reggina 2-0 e, andando più a ritroso, Pisa-Albissola 1-1 nel 2018-19, ma anche Arzachena-Pisa 0-3, nel corso della stessa stagione che portò il Pisa in Serie B.

