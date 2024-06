Progetto S.M.E: UISP e Regione Toscana, per ridurre le differenze di genere nello sport

Pisa, 6 giugno 2024 - Si è concluso il 3 giugno alla Piscina delle Pavoniere a Firenze il progetto “Una scuola capace di produrre movimento e salute nell'equità", un progetto, che ha dato seguito all'Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e UISP per programmare azioni capaci di combattere l'abbandono sportivo nella fascia adolescenziale con particolare riferimento al genere femminile. Due le classi provenienti dall'IC.V.Galilei di Pisa, una delle 6 province che hanno aderito al progetto. I ragazzi e le ragazze del galilei si sono così ritrovati/e presso il bellissimo impianto sportivo gestito e messo a disposizione per l'occasone dall'UISP di Firenze, per una giornata di festa fatta di movimento, giochi, voglia di stare insieme e per fare il punto su 6 mesi di attività molto intensa tesa al contrasto e superamento di ogni stereotipo di genere . "E' stato bellissimo vedere ragazzi e ragazze " così ci ha detto il coordinatore regionale del progetto Verter Tursi " lavorare insieme all'interno di una serie di laboratori strutturati per promuovere la salute e l’equità di genere attraverso il movimento. Del resto combattere gli stereotopi ed i pregiudizi che allontanano le ragazze, molto più dei ragazzi, da attività motoria e sport deve essere per l'intera società una priorità per numerosi motivi, ma soprattutto per i tanti e diversi benefici che queste attività portano loro in dono." Tantissimi i dati raccolti attraverso un questionario di entrata che ci ha regalato una fotografia molto interessante dello stato dell'arte riguardo al rapporto esistente tra ragazzi/e e sport/attività fisica sia dentro che fuori dalla scuola. Oltre 30 le ore svolte all'interno di ogni classe dell'I.C.V.Galilei, sotto la guida attenta di una referente della stessa ed uno dell'UISP, due gli insegnanti di scienze motorie per gli specifici laboratori, alcune educatrici della Ass. Casa della Donna di Pisa con la professionalità di sempre ed assolutamente in linea con gli obiettivi dello stesso progetto. "Alla fine un risultato molto importante riscontrabile nell'entusiasmo della festa finale, ma verificato durante tutto il suo svolgersi per un progetto che ha prodotto molto nei e nelle partecipanti e consegnato a tutti e tutte gli educatori ed educatrici un vero e proprio manuale per la parità di genere nello sport e nell'attività fisica" questa la sintesi della Presidente dell'UISP di Pisa Alessandra Rossi sul progetto che, con tutta probabilità, verrà riproposto anche per il prossimo anno con alcune semplici trasformazioni, ma soprattutto con maggiori luoghi di partecipazione possibili. M.B.