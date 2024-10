Primavera 2: Pisa eliminato dal Cesena ai rigori

Finisce al Primo turno l’avventura della Primavera del Pisa Sporting Club nella Coppa Italia di categoria. Come nei playoff della scorsa stagione, anche in questo caso sono stati i calci di rigore a rivelarsi fatali per i nerazzurri di mister Innocenti che avevano condotto una gara importante e di personalità. Ecco il tabellino: CESENA: Montalti, Ghinelli (80′ Arpino), Tampieri, Tosku (80′ Calvagno), Domeniconi, Zamagni T., Valmori (67′ Ronchetti), Zamagni D. (75′ Castorri), Cavaliere (75′ Perini), Dolce, Abbondanza. A disposizione. Veliaj, Valentini, Coveri, Greco, Shehi, Manetti. Allenatore Campedelli. PISA: Rugginetti, Pucci, Bacciardi (60′ Battista), Battistella, Casarosa, Baldacci, Bocs (67′ Bettazzi), Cannarsa, Tosi (75′ Buffon), Lovo (75′ Ferrari), Bassanini (60′ Raychev). A disposizione. Giuliani, Bendinelli, Rossi, Capitanini, Frosali, Vivace. Allenatore Innocenti. Arbitro: Carlo Esposito di Napoli. Assistenti. Brunetti-Lo Calio Reti: 23′ Ghinelli, 32′ Pucci, 54′ Bocs, 58′ Tampieri, 76′ Perini, 92′ Raychev. Note: Ammonito. Bacciardi. Recupero 1′ pt; 4′ st. Sequenza rigori. Buffon (sbagliato), Perini (gol), Raychev (gol), Tampieri (gol), Ferrari (gol), Ronchetti (gol), Cannarsa (gol), Domeniconi (gol), Casarosa (gol), Castorri (gol).