Prestiti Pisa, sorride solo Izzillo in un weekend di sconfitte

Pisa, 11 ottobre 2021 - Una sola vittoria, un pareggio e una serie di sconfitte per un weekend non proprio fortunato per i giocatori del Pisa in prestito, che ha visto sorridere solo Nicolas Izzillo. TRENTO-FIORENZUOLA – Sfida tra nerazzurri in Trento-Fiorenzuola 1-0. Izzillo batte Tommasini di misura. Il centrocampista gioca molto bene andando anche vicino al gol, così come l’attaccante che, dopo il primo quarto d’ora, aveva sfiorato il vantaggio, senza successo. Giani resta in panchina, aspettando ancora di poter mostrare il suo valore, dato che è stato in ombra in questa prima parte di stagione, mentre Bruschi non è stato della partita poiché infortunato a una caviglia e non convocato. MASETTI, LORIA E LANGELLA - Predica nel deserto Lorenzo Masetti in Cesena-Ancona Matelica 2-0. Il giocatore del Pisa infatti è decisivo in un paio di occasioni per sventare il gol dei bianconeri, ma alla fine si deve arrendere come i suoi compagni. Non va meglio al Monopoli di Leonardo Loria e Christian Langella, entrambi in campo nella sconfitta contro il Campobasso per 2-1. Il centrocampista entra a pochi minuti dalla fine della partita, nel tentativo disperato di raddrizzare il match, mentre il portiere compie la solita prestazione ordinata pur non riuscendo a impedire la sconfitta. SANTORO, UBALDI E ALBERTI - Brutta partita anche per Santoro e Ubaldi in Pistoiese-Teramo, terminata 1-2. Altra sconfitta per gli arancioni, con Santoro che viene cambiato all'inizio della ripresa, mentre l'attaccante entra a 13' dalla fine, senza riuscire a modificare le sorti della gara. Non va meglio neanche alla Fidelis Andria di Thomas Alberti, battuta per 2-0 dal Potenza fuori casa. L'attaccante nerazzurro entra in campo dopo un'ora di gioco, andando vicino al gol, ma è troppo poco per i suoi per riuscire a riportare almeno in parità l'incontro. SUSSI E SUSSO BAMBA - A completare il giro di sconfitte è la Paganese di Christian Sussi, battuta per 2-0 dal Catanzaro, gara nella quale il calciatore di proprietà del Pisa è entrato nella ripresa per una prestazione senza sussulti. Pareggio per il VillaValle di Susso Bamba contro il Real Calepina nel campionato dilettanti. L'attaccante nerazzurro subentra nella ripresa, ma il risultato proprio non si sblocca. Bamba è ancora alla ricerca del primo gol in campionato in questa stagione, dopo aver segnato in amichevole pre-campionato. Michele Bufalino