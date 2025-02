Premiati i piloti 2024 della Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 10 febbraio 2025 - La Squadra Corse Città di Pisa ASD ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2024 con una grande cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa. L’evento ha visto protagonisti oltre cinquanta conduttori del sodalizio pisano, premiati per i loro successi nei campionati nazionali e di zona. I campioni della stagione 2024 A distinguersi nel Campionato Sociale della scuderia sono stati Matteo Fichi, vincitore tra i piloti, e Giuseppe Tricoli, primo tra i co-piloti.

Due importanti titoli nazionali di Coppa Italia sono stati conquistati dall’equipaggio Marchi-Salotti (Renault Clio RS) nella categoria RS 2.0 e da Moscardini-Bulfon (Fiat Seicento Sporting) nella categoria RS 1.15. Entrambi hanno ottenuto anche il Trofeo di Zona, insieme a Mazzotti-Nolfi (Renault Twingo RS) e al co-pilota Fratta (Renault Clio Williams). Un anno di grandi risultati Nel corso della stagione, i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa hanno totalizzato ben 132 partecipazioni nei rally nazionali, raggiungendo 53 podi e ottenendo il primo posto nella classifica scuderie in dieci diverse gare.

Un’annata da incorniciare anche per Matteo Fichi, che con la sua Peugeot 106 Rallye ha trionfato nella classe al Rally Coppa Città di Lucca, e per Giuseppe Tricoli, che ha conquistato il secondo posto assoluto nel Campionato Italiano Rally Storici al fianco di Mariotti su Ford Sierra Cosworth. Tra i piloti premiati figurano: Lorenzo Ticciati, Gianluca Marchi, Sabrina Moscardini, Fabrizio Orsini, Stefano Mazzotti, Maurizio Carmignani, Roberto Orsini, Andrea Bonechi, Paolo Carlini, Thomas Zaccagnino, Giovanni Guerzoni, Fabrizio Bertini, Paolo Pucciani, Lorenzo Fratta, Luca Trovarelli, Nicola Tonetti, Andrea Trovarelli, Pierluigi Grandini, Andrea Ferroni, Ruben Fenu e Filippo Nannetti. Per quanto riguarda i co-piloti, sono stati premiati: Lorenzo Fratta (oltre venti gare all’attivo), Andrea Calandroni, Michele Salotti, Gianfranco Nolfi, Cristian Chicchi, Massimo Salvucci, Giusy Lembo, Riccardo Squarcini, Franco Nannetti, Nicole Del Colombo, Nicholas Fontana, Emanuele Marchionne, Marco Carmignani, Rocco Zaccagnino, Paolo Carlini, Alessia Tasi, Giovanni Guerzoni, Matteo Fichi, Vittorio Fabbruzzo, Sabrina Mattiello e Nicola Tocchini.

Impegno nella formazione e nel sociale: oltre all’attività agonistica, la Squadra Corse Città di Pisa ha confermato il proprio impegno nella formazione con l’organizzazione del tradizionale Corso Co-Piloti, che nel 2024 ha visto la partecipazione di undici allievi. Grazie al percorso formativo, tre di loro hanno già ottenuto la licenza e hanno iniziato a gareggiare, mentre altri due esordiranno nel 2025. Sul fronte sociale, il sodalizio pisano ha promosso iniziative come Rally-Amo, evento in collaborazione con l’Associazione Eppur Si Muove e il Comune di Pisa, che ha offerto ai bambini diversamente abili l’opportunità di vivere l’emozione del rally come co-piloti. Un’altra significativa iniziativa è stata il Rally del Cuore, svoltosi presso l’Ospedale del Cuore di Massa, dove i piloti hanno regalato momenti di gioia ai pazienti, con giri in auto e la consegna di palloncini colorati ai piccoli ricoverati. Uno sguardo al futuro Con la stagione 2025 alle porte, la Squadra Corse Città di Pisa si prepara a nuove sfide, tra cui la partecipazione alla Coppa Rally di Zona, al Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e all’IRC. Inoltre, sono in programma due importanti trasferte ancora in fase di definizione, a conferma della crescita e dell’ambizione del sodalizio pisano.