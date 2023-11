Poker di equipaggi per la Squadra Corse al Rally di Chiusdino

Pisa, 17 novembre 2023 – Periodo intensissimo per la Squadra Corse Città di Pisa, che dopo la favolosa terza piazza tra le scuderie guadagnata lo scorso week end al Rally del Brunello, si presenta all’imminente Rally di Chiusdino con ben quattro equipaggi; Del Testa-Carignani su Peugeot 208 Rally 4, Fenu-Guerzoni su Peugeot 208 Rally 4, Fichi-Salvucci su Peugeot 106 Rallye e l’esordiente Valori con Mischi su Citroen Saxo Vts.

Per Del Testa, dopo le ottime prestazioni con la competitiva Peugeot 208 Rally4 sia al Rally di Casciana Terme che al Rally delle Colline Metallifere, una nuova gara con la vettura francese per sfruttare le recenti esperienze acquisite e migliorare il feeling, già ottimo, con la vettura della Lion Team. "Una macchina il 208 Rally4 - dice Del Testa e continua - molto professionale e veloce, è la prima volta che saremo al Rally di Chiusdino, gara che non conosciamo e di cui parlano tutti bene, cercheremo di sfruttare al meglio la macchina e cercheremo di ben figurare".

Esordio invece assoluto con la Peugeot 208 Rally4 per Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni che dopo essersi distinti con la Renault Clio RS hanno deciso di fare il grande salto in ottica stagione 2023. "Era da un po' di tempo che volevamo provare la 208 Rally4 - dice Fenu e prosegue - visto che vogliamo fare nel 2024 l’IRC (International Rally Cup) con questa macchina, cogliamo l’occasione per provarla e prenderci confidenza. Sarà una gara test, ma ce la metteremo tutta per ottenere un bel risultato".

Sarà presente anche un equipaggio formato per l’occasione da Matteo Fichi e Massimo Salvucci con la Peugeot 106 Rallye curata dalla MF RC Reparto Corse che ritorna ai rally dopo quasi un anno di assenza. "La macchina è stata completamente rialzata “dice Fichi e continua “la gara mi piace avendo già effettuate le due precedenti edizioni, confidiamo di ben figurare".

Infine esordio nei rally per il giovane Andrea Valori con l’esperto Emanuele Mischi su Citroen Saxo VTS che avrà l’obiettivo di tagliare il traguardo. "Non ho pretese - dice Valori - devo solo fare chilometri, conto sull’esperienza del mio co-pilota che ha alle spalle numerose gare con piloti anche di valore, sarà il mio riferimento e cercherò di seguire le sue indicazioni". La manifestazione inizierà sabato 18 novembre con le ricognizioni del percorso dalle ore 9 alle ore 12, mentre le ricognizioni sono in programma dalle ore 9.30 alle 13.30, mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 19 saranno effettuate le verifiche sportive e tecniche.

La gara sarà invece effettuata domenica 19 novembre con la partenza della prima vettura alle ore 8.45 da piazza XX Settembre di Chiusdino a cui segue la tripla ripetizione delle prove di Chiusdino (PS 1 ore 9.03 // PS 3 ore 12.20 // PS 5 ore 14.50) e di Ciciano (PS 2 ore 9.22 // PS 4 ore 12.22 // PS 6 ore 15.09) intervallate ad ogni giro da un riordino a Montieri e da un Parco Assistenza alla Miniera di Campiano. Arrivo finale della prima vettura a Chiusdino alle ore 16.20 dopo aver effettuato i sei tratti cronometrati per Km. 38,22 su un percorso globale di Km. 144,10.