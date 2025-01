Pisa-Reggina 2-0. Travolti anche i calabresi, nerazzurri sempre più su

Pisa, 2 ottobre 2021 - Pisa spaziale. I nerazzurri schiantano anche la Reggina, arrivata all'Arena da imbattuta, in una partita sporca, con qualche errore in fase d'impostazione in più rispetto al passato, ma dal risultato mai in discussione. I nerazzurri passano subito (6') con un traversone di Birindelli, deviato nella propria porta da Cionek, gestiscono la reazione dei calabresi, pericolosa solo con Cortinovis (28') e nella ripresa la chiudono con super-Lucca che prima conquista il rigore e poi realizza dagli undici metri, complice anche il minuto di follia di Micai che, colpisce Birindelli con una sberla, e rimedia il cartellino rosso. Nel finale anche un palo di Beruat

50' Partita finita. PISA-REGGINA 2-0

47' GIALLO ANCHE PER CARACCIOLO: trattenuta ai danni di Crestig.

45' DI CHIARA AMMONITO: vistosa trattenuta a danni di Sibilli.

45' Cinque minuti di recupero

39' STANDING OVATION PER LUCCA che lascia il posto a Masucci

37' PALO DI BERUATTO !! Percussione del laterale mancino che supera in velocità un paio d'avversari e poi lascia partire una stoccata che bacia il palo interno e torna in campo

36' DE VITIS PER NAGY: cambia ancora D'Angelo

35' AMMONITO CRISETIG costretto al fallo su Lucca

31' MONTALTO e BIANCHI per GALABINOV E HETEMAJ: altri due cambi nella Reggina

29' RIVAS A FIL DI PALO dopo una dormita collettiva della difesa nerazzurra

26' AMMONITO SIBILLI: primo cartellino giallo della partita.

23' LUCCA DAL DISCHETTO !! Il nerazzurro glaciale dagli undici metri 2-0

22': DOPPIO CAMBIO OBBLIGATO NELLA REGGINA: il secondo portiere Turati al posto di Laribi e Di Chiara per l'infortunato Liotti. Gioco fermo da cinque minuti.

19': ESPULSO MICAI: schiaffo a palla lontana ai danni di Birindelli

18' RIGORE PER IL PISA: LUCCA STESO IN AREA DA REGINI.

15' BELLOMO PER CORTINOVIS: cambia anche Aglietti

14' MARSURA PER COHEN e PICCININI PER TOURE': doppio cambio nel Pisa

12' LARIBI SFIORA L'INCROCIO liberato in area di rigore da Rivas

10' RIVAS SPARA IN DIAGONALE dopo essere entrato in area. Caracciolo ci mette il piede e devia in angolo

4' Nagy dal limite, ma il diagonale si perde abbondantemente a lato.

3' LUCCA SHOW, BOMBA DAL LIMITE: MICAI DEVIA IN ANGOLO. Controlla con il petto, lascia sul posto Regini e spara dal limite dopo aver percorso 20 metri palla al piede.

1'st SIBILLI PER GUCHER: cambio obbligato e annunciato nel Pisa

Fine primo tempo. Pisa in vantaggio alla fine del primo tempo grazie all'autorete di Cionek in apertura. Meritato perchè i nerazzurri hanno tenuto più a lungo il pallino del gioco e sfiorato anche il raddoppio con Gucher, che alla fine del primo tempo si è infortunato e che nella ripresa, verosimilmente, lascerà il posto a Sibilli. Ma la Reggina è viva e in partita e ha sfiorato il pari in almeno un paio di occasioni. Super la parata di Nicolas sulla conclusione di Cortinovis.

46' Fine primo tempo PISA-REGGINA 1-0

45' Un minuto di recupero.

45' GALABINOV SUL DISCHETTO DEL RIGORE, cicca e manda a lato, su assist di Laribi

44' GUCHER ESCE ZOPPICANDO. D'Angelo manda a scaldare Sibilli. Pisa provvisoriamente in dieci

43' LEVERBE A LATO su un angolo di Gucher, il nono calciato dal Pisa nel primo tempo

41' STAFFILATA DI GUCHER, MICAI VOLA E LA TOGLIE DALL'INCROCIO. Lampo dell'austriaco dopo un filtrante di Marin.

39' HETEMAJ TOCCA CON LA MANO IN AREA dopo un errato controllo: il Pisa reclama il rigore ma il braccio sembra involontario

37' LAMPO DI GALABINOV: controllo e tiro dal limite dell'area, palla di poco a lato

34' Ci prova Gucher dai 25 metri, la conclusione è centrale e Micai ha gioco facile nel controllare

31' Ancora Cortinovis, dopo uno schema ben congegnato su palla inattiva: stavolta è più facile e Nicolas non ha problemi

28' PARATA MONSTRE DI NICOLAS SU CORTINOVIS: il gioiellino calabese spara da due passi, dopo una sponda di Rivas, ma il portiere brasiliano ci arriva con la manona

27' Leverbe pennella per Birindelli che prova la magia al volo da posizione defilatissima, ma ciabatta fuori

23' CONTATTO GUCHER-LIOTTI IN AREA CALABRESE, l'arbitro lascia correre

21' LIOTTI ALTISSIMO dopo essere stato liberato nel cuore dell'area nerazzurra da un angolo battuto da Laribi

19' GUCHER PERDE L'ATTIMO dopo un'errata respinta di Cionek che lo aveva liberato nel cuore dell'area di rigore

12' PERCUSSIONE DI NAGY, CRISETIG SI RIFUGIA IN ANGOLO L'ungherese ruba palla sulla trequarti, scambia con Lucca e pennella al centro con il mediano della Reggina che spazza per evitare guai peggiori

6' PISA SUBITO AVANTI !! AUTORETE DI CIONEK !! Nel tentativo di anticipare Cohen il polacco la spinge nella propria porta dopo un cross con il contagiri di Birindelli 1-0

3' LEVERBE INCORNA A LATO su angolo di Beruatto

2' Subito Pisa con Lucca che va in pressione e conquista il primo angolo della partita

1' Gara iniziata

Pisa, sabato 2 ottobre 2021 - Il Pisa per continuare a sognre, la Reggina per spiccare il volo. E' sfida da altissima classifica quella che si accenderà fra pochi minuti all'Arena fra due delle tre squadre imbattute (l'altra è il Brescia, poco fa il Frosinone è caduta in casa con il Cittadella) come attesta la cornica: oltre 4.500 spettatori sugli spalti, il massimo possibile nello stadio dimezzato dalla normativa anti-Covid.

Formazioni ufficiali. Due novità nel Pisa: in difesa torna Beruatto ed esce Hermannsson con Birindelli che torna sulla fascia destra. In avanti c'è Cohen al fianco di Lucca. Nella reggina ritrova la maglia di titolare Liotti. In mezzo c'è il gioiellino Cortinovis, in attacco Laribi.

PISA-REGGINA 2-0

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (dal 14'st Piccinini), Nagy (dal 36'st De Vitis), Marin; Gucher (dal 1'st Sibilli), Cohen (dal 14'st Marsura); Lucca (dal 39'st Masucci). A disp. Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Mastinu, Cisco, De Vitis. All. D'Angelo.

REGGINA (4-3-3): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti (dal 22'st Di Chiara); Hetemaj (dal 31'st Bianchi), Crisetig, Cortinovis (dal 15'st Bellomo); Laribi (dal 22'st Turati), Galabinov (dal 31'st Montalto), Rivas. A disp. Amione, Stavropoulos, Gavioli, Loiacono, Ricci F., Denis, Tumminello. All. Aglietti.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: pt 6' Cionek (autorete), st 23' Lucca (rigore)

Note: angoli 11-9. Recupero: pt 1'; st 5'. Espulso Micai (fallo a gioco fermo nei confronti di Birindelli). Ammoniti Sibilli, Crisetig, Di Chiara e Caracciolo. Spettatori: 5.029 per un incasso di 90.802 euro (inclusa prevendita)