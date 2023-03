Pisa-Palermo 1-1: un eurogol di Sibilli vale un punto per la squadra di D'Angelo

Giuseppe Sibilli (Foto Pisa SC)

Pisa, 4 marzo 2023 – Prestazione opaca del Pisa, salvata da un gol di Sibilli nel finale di partita, grazie a una conclusione che termina sotto l’incrocio dei pali. In mezzo un rigore parato da Nicolas a Brunori e un gol di Di Mariano nel primo tempo.



PRIMO TEMPO – La prima frazione di gioco, al di là di un colpo di testa di Gliozzi all’8’, neutralizzato da Pigliacelli su cross di Moreo, è un completo assolo del Palermo che mette costantemente in difficoltà la retroguardia nerazzurra, in inferiorità il centrocampo, esponendosi al contropiede, mentre il tridente inedito Gliozzi-Moreo-Torregrossa non produce gli effetti sperati. Al 19' Torregrossa stoppa di petto al limite dell'area, addomestica il pallone e, praticamente da fermo, lascia partire un tiro a giro che sfiora il palo alla destra di Pigliacelli.

Non brillantissima la squadra di D'Angelo a centrocampo e un po' confusionaria in attacco in questa prima parte di gara. Al 26' Brunori mette in mezzo per Mateju, ma il difensore centrale di testa la mette alta, con la complicità di un difensore nerazzurro.

Al 30', su un contropiede, Esteves interviene e commette fallo in area con l'arbitro che comanda il calcio di rigore. Dal dischetto Brunori si fa ipnotizzare da Nicolas che respinge di piede. Al 35' è ancora Palermo con Verre dal limite, ma è facile per l'estremo difensore nerazzurro bloccare a terra. Al 38' è la squadra ospite a passare con Di Mariano.

Gli ospiti bucano la difesa e il calciatore anticipa con un tocco sotto Nicolas bruciandolo sul tempo. Nerazzurri in bambola al 41', ma questa volta, con una difesa completamente ferma e a porta completamente vuota, Di Mariano la mette fuori da due passi, graziando la squadra di D'Angelo. Risponde Touré al 41' con una bomba dentro l'area di rigore, ma il tiro si impenna e finisce in Curva Sud. Ancora Palermo al 42' con Saric, ma questa volta il suo tiro a giro viene deviato in angolo da Nicolas. L'assedio dei rosanero prosegue e Di Mariano, un minuto dopo, la scaglia fuori. Al 45' il Pisa conclude con un tiro dal limite al volo di Moreo che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli e termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO - La ripresa comincia subito da due sostituzioni per i nerazzurri. D'Angelo fa infatti uscire i due ammoniti Caracciolo e Mastinu, in luogo di Hermannsson e Nagy. Dopo quasi 10' di gioco D'Angelo cambia ancora inserendo Morutan per Torregrossa. Ci prova subito il folletto rumeno, ma il suo tiro è completamente fuori misura. Ancora Morutan al 62', ma la conclusione è alta sopra la traversa. Trazione iper anteriore per il Pisa che inserisce Sibilli al posto di Touré. Il Pisa non si sveglia facendo fatica anche con tanti cambi fino al 70' e senza conclusioni in porta. Così D'Angelo cambia ancora in avanti e mette dentro Masucci al posto di Moreo. All'80' Nagy ci prova da fuori area, ma il pallone si impenna sopra la traversa. All'86' è Sibilli però a riaccendere la speranza con un sinistro pazzesco che si infila sotto l'incrocio dei pali e, nei minuti finali, la gara si riaccende. Nei 6 minuti di recupero è il Pisa a fare la partita cercando la vittoria. Al 91' Morutan va vicino al gol con un velenoso sinistro che termina a lato. Al 95' è Marin a calciare da fuori, ma una deviazione permette a Pigliacelli di neutralizzare il tiro.

Il tabellino

Pisa-Palermo 1-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Caracciolo (46' Hermannsson), Barba, Beruatto; Marin, Tourè (62' Sibilli), Mastinu (46' Nagy); Moreo (72' Masucci); Torregrossa (55' Morutan), Gliozzi. A disp. Livieri, Zuelli, Gargiulo, Tramoni M., De Vitis, Calabresi, Rus. All. Luca D’Angelo

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (55' Bettella); Di Mariano (66' Tutino), Saric (76' Segre), Damiani (66' Broh), Verre, Aurelio; Brunori (66' Valente), Soleri. A disp. Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Buttaro, Lancini. All. Eugenio Corini.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce

Marcatori: 38' Di Mariano, 86' Sibilli

Note: ammoniti Mastinu, Caracciolo, Esteves, Soleri, Verre. Al 31' Nicolas para un rigore a Brunori. Recupero 1' pt, 6' st. Presenti 9407 spettatori di cui 4950 abbonati.

Michele Bufalino