Pisa, il programma degli allenamenti. Sessione aperta senza i nazionali

Una sessione di allenamento del Pisa (Foto Pisa SC)

Pisa, 21 marzo 2023 - Dopo il successo ottenuto sabato scorso sul Benevento lo staff tecnico nerazzurro ha deciso di concedere due giorni di riposo a tutto il gruppo.



IL PROGRAMMA - Il Pisa Sporting Club riprenderà dunque gli allenamenti oggi con la consueta seduta di allenamento aperta al pubblico: ingresso consentito al “Cetilar” di San Piero a Grado a partire dalle ore 15.15. La settimana proseguirà poi, senza ulteriori aperture al pubblico, con una seduta pomeridiana fissata per mercoledì pomeriggio e con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) programmata per giovedì. Venerdì, invece, test match (porte chiuse) all’Arena contro il Poggibonsi e infine sabato mattina ultima seduta settimanale al “Cetilar” di San Piero a Grado. Questa settimana non sono previsti impegni ufficiali per lo stop ai campionati in concomitanza con gli impegni delle varie Nazionali che coinvolgeranno anche alcuni calciatori nerazzurri.

SENZA I NAZIONALI - Non ci saranno i sei calciatori nerazzurri che hanno raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali per prepararsi agli incontri internazionali in programma durante questa sosta del campionato cadetto. Il Pisa Sporting Club ancora una volta è tra le Società più rappresentate grazie alle convocazioni ricevute da Adam Nagy (Ungheria), Marius Marin (Romania), Adrian Rus (Romania). Olimpiu Morutan (Romania), Ernesto Torregrossa (Venezuela) e Tomas Esteves (Portogallo U21). Da segnalare che anche Roko Jureskin, attualmente in prestito al Benevento è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 21 della Croazia



Vediamo nel dettaglio tutti gli impegni che ci riguardano da vicino:



Venerdì 24 marzo

Qualificazioni Europee. Romania U21-Portogallo U21 (Bucarest, ore 18.00)

Gara Amichevole. Arabia Saudita-Venezuela (Jeddah, ore 20.00)



Sabato 25 marzo

Qualificazioni Europee. Andorra-Romania (Andorra, ore 20.45)



Lunedì 27 marzo

Qualificazioni Europee. Ungheria-Bulgaria (Budapest, ore 20.45)



Martedì 28 marzo

Qualificazioni Europee. Romania-Bielorussia (Bucarest, ore 20.45)

Qualificazioni Europee. Portogallo-Norvegia (Tbc, ore 20.00)

Gara Amichevole. Uzbekistan-Venezuela (Jeddah, ore 20.00).

Michele Bufalino