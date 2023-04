Pisa, il programma degli allenamenti. Nessuna sessione aperta prima della Ternana

Pisa, 11 aprile 2023 - Dopo il match del Lunedì dell’Angelo con il Cagliari il Pisa Sporting Club ha immediatamente ripreso la preparazione in vista della sfida in programma domenica (ore 16.15) allo Stadio “Liberati” di Terni. SAN PIERO A GRADO - La squadra nerazzurra si è radunata questa mattina al “Cetilar” di San Piero a Grado per effettuare una seduta con carichi differenziati per i calciatori scesi in campo contro il Cagliari; per tutti gli altri lavoro atletico, esercitazioni tecniche e partitella a ranghi contrapposti. IL PROGRAMMA - Il programma della settimana proseguirà, senza la consueta seduta a porte aperte, domani (mercoledì) pomeriggio a San Piero e quindi giovedì pomeriggio all’Arena Garibaldi con un test match contro la formazione Primavera. Venerdì pomeriggio nuova seduta tecnico-tattica al “Cetilar” e quindi sabato mattina la rifinitura all’Arena che precederà la partenza per l’Umbria. OUT - Ancora ai box Idrissa Touré, Gaetano Masucci e Tomas Esteves. Quest'ultimo sembra l'unico in grado di poter essere reintegrato in gruppo nei prossimi giorni, in virtù dell'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a star fermo e a non essere presente nella sfida di lunedì dell'Angelo contro il Cagliari. M.B.