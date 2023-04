Pisa-Cagliari 0-0: il big match della Serie B termina a reti bianche

Pisa, 10 aprile 2023 - Pareggio che fa scivolare il Pisa all'ottavo posto in classifica, all'ultimo posto utile per i playoff, con il rischio di uscire dalla zona spareggi se il Palermo vincerà questa sera nel posticipo, portandosi eventualmente a un punto dalla squadra di D'Angelo.

Primo tempo

La partita inizia con un Pisa all’arrembaggio e con un pressing importante sui portatori di palla avversari. Questo produce, dopo i primi secondi di gioco, la prima opportunità per il Pisa. Infatti Morutan ruba palla a un avversario, si invola e serve Moreo che, dal limite dell’area, lascia partire un sinistro che viene però neutralizzato senza problemi da Radunovic. Al 6’ la squadra di Ranieri risponde con Prelec, ma il suo tiro, dopo essersi avventato su un pallone vagante, a causa di un contropiede non realizzatosi per il Pisa, finisce deviato in corner da Caracciolo. Al 9’ Di Pardo calcia da fuori, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 12’ il Pisa va due volte vicino al gol. Prima Moreo si vede deviare un pallone in calcio d’angolo, poi dallo stesso corner, sempre Moreo di testa trova la deviazione di un avversario sulla traversa. Al 26' clamorosa azione per i sardi e clamoroso errore di Lella che, in scivolata, intervenendo su un pallone che attraversa tutta l'area piccola del Pisa, la calcia fuori a porta vuota. Al 36' Cagliari molto vicino al vantaggio con Dossena che, di testa, sugli sviluppi di un corner, si vede togliere il pallone a mano aperta da Nicolas, che respinge nuovamente in calcio d'angolo. Al 43' si rivede la formazione di D'Angelo con Mastinu, ma il suo tiro da fuori è alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Al 49′ la prima azione della ripresa è dei nerazzurri con uno schema interessante che mette Mastinu in condizione di andare al cross basso, ma Radunovic arriva prima di Moreo e blocca a terra. Risponde Azzi al 50′ con un colpo dai 25 metri, ma la conclusione è alta sopra la traversa. Al 59′ il Pisa si rifa vedere con una bella azione corale, al termine della quale Beruatto pesca Mastinu, ma il suo tiro viene deviato in corner. D’Angelo allora si gioca il doppio cambio inserendo Zuelli e Gliozzi per Mastinu e Torregrossa. Poco dopo esce anche Morutan per l’ingresso di Sibilli. Risponde il Cagliari inserendo Kourfalidis per Lella. Al 69′ occasionissima del Pisa sull’asse Moreo-Gliozzi-Sibilli con quest’ultimo che calcia di potenza sull’esterno della rete. Al 71′ Lapadula di controbalzo sfiora il gol, ma il pallone si perde sul fondo. Gli ultimi due cambi per i nerazzurri vedono il doppio ingresso di Tramoni ed Hermannsson al posto di Moreo e Calabresi all’80’. In questo finale di gara D’Angelo passa al 3-4-2-1. Il Cagliari colpisce il palo all’89’ con Di Pardo, poi al 91′ Lapadula in rovesciata non impegna più di tanto Nicolas. Al 93′ Sibilli ha la palla della vittoria, ma Radunovic compie un miracolo.

Tabellino Pisa-Cagliari 0-0

Pisa: Nicolas; Calabresi (80′ Hermannsson), Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu (61′ Zuelli); Morutan (66′ Sibilli); Moreo (80′ M. Tramoni), Torregrossa (61′ Gliozzi). A disp. Guadagno, Livieri, Sussi, Gargiuglo, Trdan, Rus, L. Tramoni. Allenatore D’Angelo. Cagliari: Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella (68′ Kourfalidis); Mancosu; Lapadula, Prelec (81′ Luvumbo). A disp. Aresti, Ciocci, Goldaniga, Rog, Viola, Deiola, Altare, Millico, falco, Barreca. All. Ranieri Arbitro: Federico La Penna di Roma 1 Ammoniti: Nagy, Caracciolo Note: Spettatori presenti 9767. Recupero 0′ pt, 3′ st

Michele Bufalino