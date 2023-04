Pisa, adesso è l’ora degli esperti di alta classifica

Pisa, 21 aprile 2023 - Ad alti livelli l’esperienza ha una crescente importanza, specialmente quando si arriva nei momento clou della stagione. Quanti sono i giocatori del Pisa ad essere risultati determinanti per la promozione in Serie A in passato? Si parte dal portiere Nicolas, ultimo baluardo della squadra. L’estremo difensore è riuscito a promuovere in ben due occasioni, entrambe con il Verona. Nel 2012-13 approdò in Serie A da riserva, ma disputando comunque un paio di partire, metre fu nel 2016-17 ad aiutari i gialloblù, con ben 42 partite, alla promozione nel massimo campionato, da protagonista. Tocca poi a Federico Barba, un habituè delle promozioni in massima serie. Il suo primo campionato di Serie B da protagonista lo visse ad Empoli quando, nel 2013-14, aiutò i toscani nel difficile compito di promuovere, senza passare dai playoff, ma ottenendo il secondo posto. Barba si è poi ripetuto nel 2020 quando, di rientro dall’esperienza spagnola nel Valladolid, traghettò il Benevento alla promozione, arrivando dal mercato di gennaio. Altro giocatore simbolo dei nerazzurri è Antonio Caracciolo. Preziosa la sua esperienza, ad alti livelli, nel Verona, con cui andò in Serie A, giungendo secondo al termine del campionato, per poi restare una stagione in massima serie. Più recenti le imprese di Arturo Calabresi che, appena lo scorso anno, senza passare dai playoff e con 31 presenze, trascinò il Lecce in Serie A. Per lui anche due esperienze con la divisa del Cagliari e del Bologna in Serie A, oltre a un anno in Ligue 1 francese con l’Amiens.

Curioso invece il caso di Adam Nagy. Il centrocampista ungherese non è mai promosso in Serie A, ma ci è arrivò direttamente a Bologna, dove rimase per 3 anni, approdando dal Ferencvaros. Exploit invece per Giuseppe Mastinu, a metà tra la riserva e il titolare, nel 2019-20 quando, vincendo i playoff, giuse con lo Spezia all’ambito traguardo. Da quel momento i liguri non sono mai retrocessi. Uno dei più preziosi giocatori della squadra in chiave esperienza-promozione è Ernesto Torregrossa che, a Brescia, nel 2018-29, guidò le Rondinelle direttamente alla vittoria del campionato di Serie B con 25 partite e 7 reti. Anche Stefano Moreo ha nel curriculum la vittoria di un campionato, quello conquistato ad Empoli nel 2020-21. Tuttavia, nella stagione 2017-18 e 18-19, il calciatore approdò agli spareggi anche con la divisa del Palermo, ma nel secondo caso non li disputò mai, a causa del fallimento dei rosanero. Si chiude infine con il calciatore più anziano della rosa, Gaetano Masucci. Per Tano spicca la vittoria del campionato, con conseguente promozione in Serie A, nel 2012-13 sotto la guida di Eusebio Di Francesco al Sassuolo. Per tutti gli altri non è mai arrivata una promozione sul campo. Come appare anche dai nomi, il Pisa può vantare grande esperienza in questo senso soprattutto in difesa e in attacco, mentre a centrocampo manca un po’ di questa componente.