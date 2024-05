Passeggiata scolastica per conoscere il territorio, un evento unico a Cascina

Cascina (Pisa), 10 maggio 2024 - L'Istituto Comprensivo "F. De Andrè" di San Frediano a Settimo, in collaborazione con il Comune di Cascina e con il sostegno del Consiglio di Istituto, organizza per domani, 11 maggio, una passeggiata che coinvolgerà alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico. L'evento, unico nel suo genere in Provincia, sarà un'occasione speciale per socializzare e conoscere il territorio. La passeggiata, che ha già ricevuto oltre duecento preiscrizioni, si svolgerà attraverso le campagne del territorio di Cascina, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare il paesaggio locale in un'atmosfera conviviale e rilassata. Grazie al patrocinio del Comune e al sostegno di alcuni sponsor, gli organizzatori potranno distribuire gadget a tutti i partecipanti. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per le famiglie e la comunità scolastica di condividere un'esperienza all'aria aperta, rafforzando i legami tra scuola e territorio. Inoltre, la corsa podistica contribuirà a promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani e i loro familiari. L'appuntamento è fissato per domani, 11 maggio, con partenza prevista nel pomeriggio. Si invitano tutti i partecipanti a indossare abbigliamento comodo e a portare con sé entusiasmo e voglia di divertirsi. Un evento da non perdere per chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia e scoprire le bellezze naturali del territorio di Cascina.

Michele Bufalino