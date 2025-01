Pallavolo Casciavola, vittoria da tre punti per la Verodol nel derby contro Migliarino

Casciavola (Pisa), 20 gennaio 2025 - La Verodol Cbd Casciavola chiude il girone di andata con una importante vittoria da tre punti, la prima stagionale, nello scontro diretto contro il Migliarino Volley. Coach Tagliagambe, che deve rinunciare a Barsacchi e Vaccaro infortunate e Di Pasquale febbricitante, manda in campo Lilli in regia, Ciampalini opposta, Bacherini e Bolognini al centro e Messina-Melani schiacciatrici con Marsili libero. Dai blocchi di partenza esce meglio la squadra ospite, ma dopo averla raggiunta sul 6/6, la Verodol cambia passo, attacca con precisione e continuità, infila un paio di ace consecutivi con Bacherini e scava il solco che la porta a conquistare il primo set.

Inizio da incubo del secondo set con la Verodol Cbd che in un battito di ciglia si ritrova sotto 9/1. Lilli e compagne provano a recuperare, entrano in campo anche Betti e Panelli e si portano fino al 16/14, ma di fronte a partenze ad handicap così forti, il minimo errore si paga e così superato il passaggio a vuoto, Migliarino allunga ancora e chiude a 17 pareggiando il computo dei set. Il terzo parziale è un frullatore di emozioni. Tagliagambe cambia formazione, sposta Ciampalini al centro ed inserisce Corsini opposto. L’inizio, dopo una fase di equilibrio è di marca casciavolina. Le rossoblù sembrano in controllo del set, si portano sul 18/13, ma poi subiscono un parziale di 5/0 che rimette la partita in equilibrio. La Verodol allunga ancora, fino a procurarsi due set point che però le ospiti annullano. Ai vantaggi decide un muro su un attacco da posta quattro. Bene Casarosa entrata in campo al posto di Bolognini e autrice di un ace,

Nel quarto set le rossoblù, in fiducia dopo il set vinto, partono subito forte: 3/0 con Corsini in battuta, dopo due punti consecutivi del Migliarino la squadra di Tagliagambe allunga ulteriormente fino ad un massimo vantaggio di nove punti, le ospiti non si arrendono mai, ma la Verodol CBD gestisce il vantaggio accumulato ed al terzo match point conquistano l’intera posta in palio. Dopo tanti tie break, per lo più vinti arriva la prima vittoria da tre punti, un vero e proprio toccasana per la classifica.

Verodol CBD Casciavola 3-1 Migliarino Volley (25/16; 17/25; 26/24; 25/16) VERODOL CBD: Messina, Panelli, Lilli, Centi, Corsini, Casarosa, Betti, Bacherini, Marsili, Ciampalini, Bolognini, Melani. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Agostino Isca MIGLIARINO: Rosellini, Innocenti, Clazecchi, Cenghiano, Lemmi, caponi, Barraco, Manieri, Frassi, Rossi, Marinai, Crovetti, Caciagli. All. Bertini ARBITRO: Bianca Giannini