Pallavolo Casciavola, Verodol in trasferta sul campo di Donoratico

Pisa, 13 dicembre 2024 - Partita dai risvolti assai delicati quella che sabato 14 alle 21 attende la Verodol CBD Casciavola sul campo del fanalino di coda Donoratico.

La squadra rossoblù è ancora all’inseguimento della prima vittoria piena ed ha trascorso ancora una settimana a dover fare i conti con gli infortuni di Barsacchi e Centi. Di contro Donoratico si presenta con due rinforzi di assoluto valore come Fidanzi e Gili a dimostrazione di come la squadra della Costa degli Etruschi voglia fare di tutto per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica, quelle sabbie mobili nelle quali la Verodol non deve finirci e per questo l’imperativo è portare a casa una vittoria piena che dia alla squadra anche maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Questa la rosa a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe. Palleggiatrici: Lilli e Panelli; opposto: Vaccaro; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Melani, Corsini; liberi: Casarosa e Marsili. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.