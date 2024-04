Pallavolo Casciavola, trasferta a Massa per la PediaTuss che difende il secondo posto

Casciavola (Pisa), 5 aprile 2024 - Torna il campionato di serie C dopo la pausa per la Pasqua ed inizia la volata finale che vale un posto nei playoff. Un ciclo di tre partite nella quali si decide la stagione e che la squadra rossoblù inizierà in trasferta, sabato 6 aprile alle 21, sul campo della Robur Massa. Guai a guardare la classifica, la penultima posizione della squadra apuana, matricola di questo campionato, non significa nulla tant’è che sul taraflex della Palestra Bertagnini ci ha lasciato lo scalpo anche il Volley Porcary, leader indiscusso del campionato, battuto con un netto e perentorio 3-0. Le massesi inseguono la salvezza e dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Volley Peccioli puntano al bis, servirà una prestazione in linea con quanto visto contro il Volley Cecina e l’errore più grande sarebbe proprio quello di sottovalutare l’avversario tanto più che dopo le soste le insidie sono ancora maggiori. Coach Tagliagambe ha ricevuto notizie contrastanti dall’infermeria: se da una parte Barsacchi si avvia verso il completo recupero, per Vaccaro ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo. Queste le atlete a disposizione del coach rossoblù. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino Pergjoni; schiacciatrici: Messina, Raniero, Sgherri; Opposti: Lari, Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. Ventunesima giornata del campionato di serie D e la Katinka Travel Casciavola si trova ad affrontare quealla che è la capolista fin qui indiscussa del campionato: il Migliarino Volley che guarda tutti dall’alto con un vantaggio di due lunghezze sulla prima inseguitrice. Numeri che di per se esprimono il coefficiente di difficoltà di questa partita che appare dal pronostico chiuso, ma che le rossoblù dovranno provare in tutti i modi a sovvertire per restare fuori dalla zona retrocessioni oggi pericolosamente vicina. Sarà anche la prima partita con il neo coach Carlo Alberizzi in panchina, il tecnico ha già avuto modo di guidare già dalla scora settimana, gli allenamenti della Katinka Travel, oltre che la partita di metà settimana dell’under 18. Queste le atlete a sua disposizione. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel 2, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

M.B.