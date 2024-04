Pallavolo Casciavola: Sconfitta indolore per la PediaTuss, un punto per la Katinka

Casciavola (Pisa), 21 aprile 2024 - Finisce con una sconfitta il cammino della PediaTuss Casciavola nella regular season della Serie C. Una sconfitta indolore visto che la squadra di Tagliagambe già la scorsa settimana aveva strappato il passa per i playoff. Il coach rossoblù inizia con Liuzzo in regia, Barsacchi opposto, Raniero e Messina schiacciatrice, Gori e Ciampalini centrali con Tellini libero, ma poi nel corso della partita ha ruotato tutte le effettive a sua disposizione, dando spazio anche e soprattutto a coloro che avevano giocato meno nelle ultime settimane. Ne è uscita una partita nella quale le motivazioni delle padrone di casa, non tanto di classifica, quanto di dimostrare di valere più di quanto dicano i 33 punti finali, hanno fatto la differenza. Dopo due set nei quali la PediaTuss ha faticato a trovare ritmo e gioco, nel terzo con le rotazioni dalla panchina e gli ingressi di Panelli, Sgherri, Marino e Marsili sono riuscite ad allungare la partita mostrando a tratti quel gioco che le ha contraddistinte in questi mesi. Poi nel quarto è tornata in cattedra l’Oasi Viareggio che ha portato a casa i tre punti. Una sconfitta, come dicevamo indolore, adesso occorre preparare al meglio i playoff che inizieranno il 4 maggio e che con molta probabilità vedranno la PediaTuss giocare in casa contro un avversario ancora da stabilire, perché negli altri due gironi si giocherà ancora per una settimana

Oasi Viareggio - PediaTuss Casciavola 3-1 (25-17; 25-18; 19-25; 25-19) OASI VIAREGGIO: Arduini, Batori, Casolari, Catelani, Della Vedova, Francesconi, Lilli, Micheloni, Oshafi, Sciabordi, Torriani, Vizzoni. All Francesconi PEDIATUSS: Messina, Panelli, Vaccaro, Lari, tellini, Marino, Sgherri, Liuzzo, Gori, Ciampalini, Barsacchi, Raniero, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe; II All. Davide Rizza; Team manager: Massimo Ciampalini ARBITRO: Luca Costabile

SERIE D - La Katinka Travel conquista un punto sul campo dello Jenco Viareggio e torna così a muovere la classifica dopo due settimane. La squadra rossoblù su un campo difficile e contro una buona squadra avrebbe anche meritato qualcosa in più, ma vuoi per la bravura delle avversarie, vuoi per una direzione di gara non all’altezza della situazione che ha penalizzato molto Centi e compagne, alla fine è arrivata una sconfitta ai vantaggi del tie break. La partita inizia con la Katinka Travel in affanno di fronte alla verve delle padrone di casa che dopo il 5-5 iniziale piazzano il break che spacca il set e regala il primo punto allo Jenco. La squadra di Alberizzi è brava a non disunirsi né demoralizzarsi, macina gioco, domina il secondo parziale e nel terzo si porta fino al 20-12, poi subisce il ritorno delle avversarie che provano senza successo a riaprire la partita. Il quarto set vede ancora la Katinka Travel “on fire”, le rossoblù si portano sul 5-1, che sarebbe stato un 6-1 se il signor Bambusa non avesse trovo una topica clamorosa togliendo un punto alle casciavoline. Da li inizia la rimonta delle viareggine che nella seconda parte del set allungano con decisione fino a conquistare il punto del 2-2 e trascinare la partita al tie break. Nel set decisive grande equilibrio fino al cambio campo avvenuto con il vantaggio minimo dello Jenco (8-7), la Katinka Travel resiste fino al 9-9, poi subisce un parziale di 5-1 che consegna quattro match point alla squadra di casa. Mostrando ancora grande carattere e determinazione le rossoblù annullano una dopo l’altra tutte le palle match fino ad arrivare al 17-16, quando nulla possono sull’attacco da posto quattro che decide la partita. La Katinka Travel torna così a casa con un punto, ma anche con la consapevolezza di poter giocare alla pari con tutte e di dare battaglia fino all’ultimo pallone per conquistare la salvezza.

Jenco Viareggio - Katinka Travel Casciavola 3-2 (25-17; 18-25; 22-25; 25-20; 18-16) JENCO: Bonuccelli, Carignani, Della Latta, Domenici, Gabelloni, Gozzani, Lazzarini, Lossi, Mosti, Pesce. All. Bernieri KATINKA TRAVEL: Funel, Panizzi, Centi, Caponi, Corsini, Nanni, Chiarugi, Pugliesi, Lancioni, Grande, Puccini, Di Coscio, Caciagli, Bolognini. All. Carlo Alberizzi; II all. Alessandro Tagliagambe; Team Manager: Riccardo Caciagli ARBITRO: Rocco Bambusa