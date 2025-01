Pallavolo Casciavola, inizia a Bottegone il girone di ritorno della Verodol

Casciavola (Pisa), 24 gennaio 2025 - Inizia il girone di ritorno per la Verodol CBD Casciavola e sabato 25 gennaio alle 18, la prima giornata mette di fronte la squadra rossoblù ad un’altra diretta concorrente per la salvezza: quel P.V. Bottegone che si trova al penultimo posto della classifica con undici punti e che nella gara di andata impegnò la formazione di Tagliagambe al punto da costringerla al tie break.

Il precedente, unito alla necessità per la squadra pistoiese di fare punti, non deve far dormire sonni tranquilli alla Verodol CBD, oltretutto il Bottegone fra le mura amiche è una squadra che si trasforma letteralmente, tanto da aver piegato, non più di due settimane orsono, con un perentorio 3-0 il Delfino Pescia, autorevole candidata alla promozione.

In casa casciavolina infermeria ancora affollata, con Barsacchi che ha terminato la sua stagione e Vaccaro ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, si punta e si spera almeno nel recupero di Di Pasquale fermata da un brutto attacco influenzale. Queste le atlete a disposizione di coach Tagliagambe. Palleggiatrici: Lilli, Panelli; centrali: Bolognini, Bacherini, Ciampalini; schiacciatrici: Messina, Melani, Casarosa, Betti; opposto: Corsini; liberi: Centi, Marsili.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.